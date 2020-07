Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 290 triệu đồng của người phụ nữ cả tin

ANTD.VN - Ngày 1-7, Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 290 triệu đồng của một phụ nữ.

Trước đó, qua công tác điều tra, xác minh, Công an thành phố Tam Điệp đã bắt giữ đối tượng Lê Quốc Doanh (SN 1996, trú ở ấp An Điền, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Quốc Doanh bị bắt giữ

Tại cơ quan công an, Lê Quốc Doanh khai do kinh doanh tiền ảo qua các sàn giao dịch trên không gian mạng bị thua lỗ, lại đam mê cờ bạc nên Doanh đã tiếp cận, lôi kéo chị Trần Thị H (SN 1969, trú phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp) tải ứng dụng Remitano và lập ví điện tử tham gia các dự án, sàn giao dịch Bitcoin trên mạng để kiếm tiền.

Sau khi lập ví điện tử mang tên và tài khoản của chị H, Lê Quốc Doanh yêu cầu chị chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng vào ví điện tử để kinh doanh tiền ảo nhưng thực chất đối tượng đã chuyển số tiền này sang tài khoản Vietcombank của Doanh để chiếm đoạt, sử dụng mục đích cá nhân. Với thủ đoạn này, Doanh đã chiếm đoạt gần 290 triệu đồng của chị H.

Công an thành phố Tam Điệp đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật.