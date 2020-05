Bắt đối tượng giả danh cán bộ cao cấp để lừa đảo chạy dự án

ANTD.VN - Hai đối tượng giả danh cán bộ cao cấp để lừa đảo chạy dự án các công trình xây dựng của nhiều doanh nghiệp và là mắt xích trong tổ chức tội phạm hoạt động "tín dụng đen" núp bóng tập đoàn tài chính Nam Long trốn truy nã vừa bị Công an Thanh Hóa bắt giữ.

Ngày 26-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã gồm Lê Đình Tần (SN 1954, ở xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương) và Đặng Sỹ Phú (SN 1986, ở phường 12, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đối tượng Lê Đình Tần

Đây là 2 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định truy nã toàn quốc. Trong đó Lê Đình Tần bị phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ năm 2014.

Đối tượng này đã giả danh cán bộ cao cấp để lừa đảo chạy dự án các công trình xây dựng của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với số tiền nhiều tỷ đồng. Sau khi gây án, Tần đã di chuyển vào miền Nam và thay tên đổi họ để lẩn trốn.

Đối tượng Đặng Sỹ Phú

Trong ngày 24-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa cũng đã phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Đặng Sỹ Phú bị truy nã về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự". Đối tượng này là một mắt xích trong tổ chức tội phạm hoạt động "tín dụng đen" núp bóng tập đoàn tài chính Nam Long mà Công an Thanh Hóa đã triệt phá vào cuối năm 2018.