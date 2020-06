Bắt đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản của hai cô gái đi xe Mercedes

Cơ quan Công an ghi lời khai của đối tượng An

Vụ cướp tài sản vô cùng manh động xảy ra vào ngày 1-6, tại địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã được CAH Chương Mỹ nhanh chóng phối hợp với Phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội xác định và bắt kẻ gây án.

Theo tài liệu điều tra, đối tượng An do chơi tiền ảo qua mạng xã hội đã kết nối với hai người phụ nữ là Nguyễn Thị C và Trân Thị Tr cùng SN 1995 và trú tại chung cư cao cấp ở quận Hà Đông. Từ thông tin sơ sài về hai nạn nhân có khoảng trên 100 nghìn đô la Mỹ trong tài khoản tiền ảo, An đã từ Bình Phước ra Hà Nội để thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài sản.

Ra Hà Nội phải đến 5 ngày sau đối tượng An mới nắm được sơ hở của chị C, chị Tr và đã bám theo hòng gây án vào khoảng 19h30 ngày 1-6.

Tại nơi làm việc ở một chung cư cao cấp trên địa bàn quận Thanh Xuân, khi hai phụ nữ vừa tan ca chiều xuống dưới sảnh lấy ô tô Mercedes để cùng đi về nhà thì bất ngờ An lao tới giật cửa xe dùng dao nhọn khống chế chị C điều khiển phương tiện theo yêu cầu của anh ta. Trước hành vi manh động của đối tượng, để bảo toàn cho mình hai phụ nữ buộc phải làm theo và trên đường đi đối tượng đã yêu cầu táp xe vào lề đường và dùng dây hắn chuẩn bị sẵn trói hai nạn nhân nằm ghế phía sau để hắn tự lái xe đi theo hướng Hà Đông - Hòa Bình. Trên đường đi tên cướp liên tục yêu cầu hai nạn nhân chuyển số tiền có trong tài khoản cho anh ta, nếu không anh ta sẽ giết chết.

Tên cướp điều khiển xe đến khu vực thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, hai nạn nhân thấy sự sơ hở của đối tượng đã tự cởi trói cho nhau và nhanh chóng tóm áo, thít cổ đối tượng chặt vào ghế, người kia giữ cổ áo đồng thời đạp bật cửa hô hoán cướp. Đối tượng đã dừng xe đột ngột tuột áo cởi trần bỏ chạy về hướng Hà Đông.

Đối tượng An khai nhận thủ đoạn cướp tàn sản của hai phụ nữ

Trước tính chất manh động của vụ cướp, CAH Chương Mỹ đã nhanh chóng báo cáo Ban Giám đốc CATP và được các Phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội phối hợp, hỗ trợ điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Bằng biện pháp nghiệp vụ, và thông tin thu thập tại hiện trường, CAH Chương Mỹ đã xác định và nhanh chóng bắt được đối tượng thu nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Qua điều tra, ban đầu An đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Để gây án, anh ta đã mua sẵn dao nhọn, dây dù, găng tay và thuốc gây mê, thuốc kịch dục.