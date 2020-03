Bắt đối tượng có 3 tiền án chuyên đi trộm cắp tài sản

ANTD.VN -Ngày 25-3-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Tuấn Hảo (SN 1992), trú xã Bình Thuận, TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hảo đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, do lười lao động nên Hảo tiếp tục trộm cắp để lấy tiêu xài cá nhân. Vào khoảng 1h ngày 21-3, Hảo đột nhập vào lán trại của ngôi nhà đang xây dựng do ông Phan Đình Thanh (SN 1966, ở liên gia 13, tổ dân phố 6, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) quản lý lấy trộm 1 chiếc thoại di động nhãn hiệu Oppo A1K rồi tẩu thoát. Khi đang trên đường tẩu thoát thì Hảo bị tổ công tác của Công an phường Tân Lợi phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Hảo

Vụ việc sau đó đã được chuyển giao cho đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng. Quá trình điều tra, Hảo khai nhận đã gây ra thêm 10 vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Thủ đoạn của Hảo là đến TP. Buôn Ma Thuột thuê trọ, đến khoảng 1 – 2 giờ sáng đi quanh các khu phố thấy nhà dân nào sơ hở thì đột nhập hoặc thấy cửa sổ nhà dân quên đóng sẽ dùng cây sắt để kéo ví tiền hoặc ĐTDĐ ra để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hảo cùng tang vật trộm cắp

Khám xét nhà nghỉ nơi Hảo thuê, lực lượng chức năng đã thu giữ 8 điện thoại di động và 30 triệu đồng, đều là tài sản mà Hảo trộm cắp.