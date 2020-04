Bắt đối tượng chuyên mở cốp xe máy trộm tài sản trong 5 giây

14:11 24/04/2020 0 Vinh Nghĩa

ANTD.VN -Ngày 24-4-2020, Công an phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã chuyển giao vụ một đối tượng chuyên mở cốp xe máy để trộm tài sản cho cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra mở rộng.