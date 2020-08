Bắt đối tượng chuyên cưỡng đoạt tiền của người bán hàng tại chợ hoa Quảng An

ANTD.VN - Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thế Hiệp (SN 1977), trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ can tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Đối tượng Hiệp

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ, Hiệp từng có 1 tiền án về tội "Cướp tài sản". Liên quan đến hành vi phạm tội của Hiệp, vừa qua nhiều người dân ở khu vực chợ hoa Quảng An đã bày tỏ phẫn nộ, phản ánh đã bị một đối tượng nam giới thường xuyên đe dọa, "thu tiền" của những người bán hàng, đỗ xe tại khu vực chợ này. Hàng chục đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của đối tượng được gửi tới các cơ quan chức năng quận Tây Hồ và hoạt động của đối tượng đã khiến nhiều người đi chợ tại chợ hoa Quảng An hoang mang, lo sợ.

Theo phản ánh của một số nạn nhân bị đối tượng đe dọa, thu tiền một cách vô lý, đây là khu vực phía ngoài chợ, không thuộc phạm vi mà họ phải nộp tiền lệ phí. Tuy nhiên, khi những người đi chợ phản ứng, không nộp tiền đã bị đe doạ không được để xe, hoặc không được tiếp tục bán hàng… Vì sợ, nhiều người đã chấp nhận nộp tiền mà không có bất cứ phiếu thu, hay giấy tờ gì?! Điều đáng lo ngại hơn là mỗi khi thu tiền của người dân, đối tượng cầm theo trong tay chiếc kéo nhọn hoắt, khiến ai nhìn thấy cũng không dám cưỡng lại.

Trước dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản nêu trên, Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, xác minh, xác định đối tượng "thu tiền" của người đi chợ hoa Quảng An là Phạm Thế Hiệp, từng có tiền án về tội cướp tài sản.

Khoảng 3h15 ngày 28-7, khi một người dân đỗ xe tại phía trong đường Âu Cơ, gần khu vực chợ hoa Quảng An, bất ngờ Hiệp cầm kéo ra dọa và thu tiền. Do sợ cản trở việc bán hàng, người này đã phải nộp tiền cho Hiệp và khi vừa thu tiền xong, Hiệp bị trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ bắt quả tang...

Tường trình với cơ quan Công an, các nạn nhân cho biết đã nhiều lần phải nộp tiền cho Hiệp. Ngay sau khi những người kinh doanh tại khu vực chợ Quảng An biết Hiệp bị cơ quan Công an bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản, rất đông người thường xuyên đi chợ Quảng An bị đối tượng này đe dọa, "thu tiền" đã đến trình báo, tố cáo từng bị Hiệp cưỡng đoạt tiền theo kiểu tương tự.

Công an quận Tây Hồ đã làm việc với Ban quản lý chợ hoa Quảng An và UBND phường sở tại, được biết họ không cấp phép cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào thu tiền người bán hoa và trông giữ xe tại khu vực nói trên.

Còn theo lời khai của Hiệp, do không có công ăn việc làm nên từ năm 2011 đến nay, đối tượng này ra khu vực đường Âu Cơ, đối diện chợ hoa Quảng An để bắt những người dân đi chợ nộp tiền chỗ ngồi bán hoa và những người đỗ xe ở đường Âu Cơ. Hiệp thừa nhận việc thu tiền của người dân là tự ý và biết như vậy là vi phạm pháp luật.

Công an quận Tây Hồ ghi lời khai đối tượng Hiệp

Như thường lệ, cứ khoảng nửa đêm đến rạng sáng, Hiệp đến đây thu tiền trái phép của những người đi chợ. Viện lý do đoạn đường Hiệp "thầu" trông xe, nếu muốn ngồi bán hàng thì phải nộp tiền cho Hiệp và mỗi lúc như vậy, Hiệp thường cầm kéo nhọn làm công cụ đe dọa người bị hại. Do sợ hãi, nhiều người đã phải nộp tiền một cách vô lý cho Hiệp.

Cho đến ngày 5-8, cơ quan Công an đã nhận được hàng chục đơn của các nạn nhân trình báo về việc bị Hiệp thu tiền trái phép. Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Tây Hồ đề nghị ai là nạn nhân của Hiệp, đến trình báocơ quan công an để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng cưỡng đoạt tài sản.