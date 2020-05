Bắt đối tượng chặn xe, "múa dao" trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Trước đó, chiều ngày 18-5, lực lượng chức năng nhận được tin báo trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, đoạn qua khu vực xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, xuất hiện một nam thanh niên đang cầm dao chặn xe, đe dọa những phương tiện đi trên đường. Với thái độ hung hãn, cùng con dao đối tượng cầm, nhiều lái xe qua đây không khỏi lo lắng.

Tổ công tác bao vây, buộc đối tượng cố thủ trên nóc xe tải phải buông dao

Khi Công an thị xã Quảng Yên và Công an xã Tiền An đến hiện trường, đối tượng lúc này vẫn đang có những biểu hiện kích động, bất thường. Lực lượng Công an đã triển khai biện pháp ngăn chặn hành vi nguy hiểm của đối tượng.

Trong trạng thái bất thường, đối tượng chống đối quyết liệt, trèo hẳn lên nóc một xe tải và cầm dao cố thủ phía trên. Sau gần 1 giờ, lực lượng Công an đã buộc nam thanh niên phải buông dao. Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở để xử lý. Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Ích Huỳnh. Qua kiểm tra nhanh, Huỳnh dương tính với ma túy.