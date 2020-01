Bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán phần mềm gián điệp điện thoại trên mạng internet

11:46 18/01/2020 0 Đ.T

ANTD.VN -Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ đối tượng trong đường dây mua bán phần mềm gián điệp điện thoại di động trên mạng internet.