Bắt cựu cảnh sát Hàn Quốc trong đường dây buôn ma túy ‘đá’ xuyên quốc gia

ANTD.VN - Kim Soon Sik (SN 1960), từng là Cảnh sát của Hàn Quốc; được xác định giữ vai trò chủ mưu trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Đại tá Nguyễn Văn Viện (bên phải) - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an đấu tranh với đối tượng Kim Soon Sik; và tang vật vụ án bị thu giữ

Ngày 20-7, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã thông tin ban đầu về việc phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây vận chuyển ma túy bằng xe container do đối tượng từng là một Cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu, thu giữ 40kg ma túy tổng hợp dạng “đá”.

Theo đó, khoảng 0h30 ngày 19-7, tại cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Cục phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy (Bộ Tư lệnh Biên Phòng) đồng chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ra nước ngoài tiêu thụ bằng đường biển.

Đường dây này do đối tượng Kim Soon Sik (SN 1960), cầm đầu. Đáng chú ý, Sik từng là Cảnh sát của Hàn Quốc.

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp xe container 20 Feet có trọng lượng gần 30 tấn, theo khai báo hàng hóa là đá Granite. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, xe container đang chuẩn bị được thực hiện khử trùng đưa xuống tàu để đi tới cảng Incheon của Hàn Quốc, lực lượng chức năng đã phát hiện một lượng lớn ma túy dạng “đá” được cất giấu trong những khối đá. Trong đó, có 4 khối đá được các đối tượng tạo khoảng trống để giấu ma túy.

Cơ quan chức năng đã thu giữ gần 40kg tinh thể dạng đá, kết quả test nhanh cho thấy số tinh thể nói trên là ma túy tổng hợp dạng “đá”. Hiện tại, 4 đối tượng liên quan đã bị bắt, trong đó 2 đối tượng người Hàn Quốc và 2 đối tượng người Trung Quốc.