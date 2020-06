Bắt cóc bé trai 7 tuổi để đòi nợ

Ngày 4-6-2020, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An, cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Trung (SN 1991) trú xã Long Sơn để điều tra về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.



Theo đó, Trung có cho anh Cao Văn Sang (SN 1991) trú xã Khai Sơn, Anh Sơn vay số tiền là 6 triệu đồng. Hai bên thống nhất, sau 2 tuần, anh Sang sẽ trả lại số tiền này. Tuy nhiên, đến hẹn mà vẫn chưa lấy được tiền nên Trung rất ấm ức.

Đối tượng Nguyễn Văn Trung

Ngày 28-5, vợ chồng anh Sang có việc nên gửi con trai là cháu Cao Văn Bảo Nam (SN 2013) cho bố mình trông. Đến chiều tối cùng ngày, nhân lúc mọi người không để ý, Trung đã bắt cóc cháu Nam. Sau đó, Trung gọi cho anh Sang đe dọa nếu không trả 6 triệu đã vay thì sẽ giết cháu bé.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã triển khai lực lượng để giải cứu cháu bé. Tuy nhiên, khi cảnh sát có mặt, Trung vẫn rất manh động, gã bắt cháu bé để tiếp tục đe dọa, ép công an phải gọi anh Sang đưa tiền để trả nợ thì mới thả người.

Lực lượng công an đã khống chế thành công Trung, giải cứu cháu Nam. Tại cơ quan công an, Trung khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trung cho biết, trước đó đã thuê xe đến nhà anh Sang để lấy tài sản nhằm mục đích siết nợ.

Tuy nhiên, do trong nhà không có tài sản gì giá trị nên Trung đành quay về, khi ra đến cổng thì thấy cháu Nam đang chơi nên mới nảy sinh ý định bắt cóc.