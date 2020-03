Bất chấp lệnh cấm, 11 nam thanh nữ tú vẫn tụ tập "quẩy" trong quán karaoke

Ngày 30-3, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết, cơ quan này đã lập hồ sơ xử lý nghiêm 11 đối tượng tụ tập trái phép hát karaoke.



Theo đó, nhằm thực hiện tốt chỉ thị về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, công an huyện Nghi Lộc đã tổ chức tuyên truyền và kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ và kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức không chấp hành.

Nhóm nam nữ vẫn tụ tập hát hò bất chấp lệnh cấm

0h ngày 28-3, tổ công tác của công an huyện Nghi Lộc kiểm tra tại quán karaoke nằm trên địa bàn xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, thì phát hiện 11 đối tượng nam nữ đang tụ tập, ăn uống, hát hò gây mất an ninh trật tự.

Danh tính những người tham gia được xác định là: Tr.Th.T. (SN 1981), Ng.T.Đ. (SN 1994), Ng.Th.T. (SN 1980), Ph.V.T. (SN 1980), cùng trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An; Q.Th.N. (SN 2002), Kh.Th.D. (SN 2001), L.Th.T. (SN 2002), L.Th.E. (SN 2000), Ng.Ng.N. (SN 1998), cùng trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An; Ng.Th.H. (SN 1997), trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An; Ng.V.D. (SN 1984) trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Ngay sau đó, nhóm nam nữ này được đưa về cơ quan công an làm việc, đo thân nhiệt và kiểm tra y tế. Bước đầu, nhóm này thừa nhận hành vi của mình là không đúng.

Sau đó, Công an huyện Nghi Lộc đã yêu cầu các đối tượng này cách ly tại gia đình 14 ngày. Đồng thời, thông báo cho chính quyền các địa phương liên quan biết để theo dõi, quản lý.