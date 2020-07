Bắt cặp đôi nghiện ma túy, trộm cắp nhiều xe máy

ANTD.VN - Công an huyện Mê Linh, Hà Nội ngày 28-7 cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố bị cam, tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986) và Nguyễn Văn Nam (SN 1986), cùng trú tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 -2020, Công an huyện ghi nhận trên địa bàn xảy ra hiện tượng mất trộm xe máy. Trước tình hình trên, chỉ huy CAH Mê Linh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định 2 đối tượng nghi vấn là Tuấn Anh và Nam. Cặp đôi này nghiện ma túy, không có công ăn việc làm, thường đi lang thang. Trong khi thu thập tài liệu, cơ quan Công an nắm được thông tin về chiếc xe máy bị mất trộm của một người dân trên địa bàn huyện, đang do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984, trú tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) sử dụng.

CQĐT Công an huyện Mê Linh đã triệu tập người này để phục vụ công tác điều tra. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan Công an tiến hành bắt giữ hai đối tượng Tuấn Anh và Nam.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên đã bàn nhau đi trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của Tuấn Anh và Nam là dùng vam phá khóa, đi lang thang xem gia đình nào sơ hở, hoặc để xe sơ ý sẽ phá khóa trộm cắp. Tài sản phi pháp lấy được, các đối tượng mang bán cho Nguyễn Văn Tuấn.

Cho đến khi bị bắt, cặp đôi đã gây ra trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản là xe máy trên địa bàn các xã Đại Thịnh, Kim Hoa, Thanh Lâm, Tam Đồng huyện Mê Linh. Ngoài ra, trong quá trình bắt giữ Nam và Tuấn Anh, lực lượng Công an thu giữ được 0,175 gam heroin do Tuấn Anh cất giấu trong người.