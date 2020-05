Bắt bị can Nguyễn Tường Thụy

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Phạm Chí Dũng cầm đầu; ngày 18-5, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Tường Thụy. (SN 1950 tại Nam Định; chỗ ở: P507 Nhà A2, chung cư 54 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh phê chuẩn. Ngày 23/5/2020, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Tường Thụy. Quá trình bắt, khám xét đã được tiến hành theo đúng quy định pháp luật và đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội phục vụ công tác điều tra vụ án.