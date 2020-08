Băng nhóm chuyên lừa đảo bán hoa lan sa lưới

Ngày 7-8, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, cơ quan này đang chuyển hồ sơ vụ việc nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tiền mua bán hoa lan lên Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ.



Thông tin ban đầu thì nhóm này gồm 11 đối tượng ở Hòa Bình đến thuê nhà ở khối 4, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Trong quá trình ở đây, nhóm này sử dụng facebook để đăng tải thông tin bán hoa lan với giá rẻ hơn thị trường rất nhiều.

Bằng hình thức bán hoa lan giá rẻ hơn thị trường, nhiều người đã mắc bẫy của nhóm thanh niên này (ảnh minh họa)

Khi có khách hỏi mua, nhóm này tư vấn và tiến hành giao dịch chuyển tiền. Tuy nhiên, ngay khi nhận được tiền, nhóm này lập tức chặn facebook, xóa toàn bộ thông tin đã liên hệ với khách hàng để chiếm đoạt số tiền đã giao dịch.

Nhận được tin báo của các bị hại, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào cuộc xác minh điều tra và phát hiện ra nơi băng nhóm này đang ở. Có 11 đối tượng đã bị bắt.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.