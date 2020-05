Bản lĩnh điều tra viên trong hành trình truy vết đối tượng giết người Đỗ Văn Bình

Hiện trường một vụ án mạng do Đỗ Văn Bình gây ra

Quá trình điều tra làm sáng tỏ vụ án đã ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an Hà Nội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an. Chính điều đó đã khiến tội ác tột cùng của hung thủ bị phơi bày.



Chặn đứng ý đồ tiếp tục tìm người cũ để trả hận

“Ngay khi tiếp cận hiện trường, chúng tôi đã nhận thấy đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp. Không có nhân chứng trực tiếp, khu vực hiện trường và xung quanh không có camera, gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ. Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội của nạn nhân cũng không có gì quá đặc biệt, phức tạp” - Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội nhớ lại.

Bằng kinh nghiệm được thử thách qua nhiều chuyên án phức tạp, từng đối mặt với nhiều loại tội phạm nguy hiểm, các trinh sát và điều tra viên của các Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Điều tra trọng án thuộc Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAH Mê Linh và Phòng Kỹ thuật hình sự CATP đã tập trung rà soát, sàng lọc hàng trăm đối tượng nghi vấn và chỉ sau 33 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin về cái chết của anh H., đối tượng gây án là Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh) đã bị bắt.

“Điều bất ngờ là ngay sau khi bắt được Đỗ Văn Bình, chúng tôi đã tập trung đấu tranh với đối tượng và xác định động cơ gây án của đối tượng xuất phát từ vụ va chạm giao thông. Chuyện tưởng rất đơn giản, nhưng hung thủ lại mang trong lòng sự thù hận, thậm chí, gã còn lên kế hoạch ra tay sát hại nhiều người, nhằm mục đích thanh toán những thù hận vặt vãnh từ trước...” - Trung tá Tạ Quang Hòa, nguyên Đội trưởng Đội CSHS đặc nhiệm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội trầm ngâm. Giờ đây, khi đã là Phó trưởng CAH Phúc Thọ (Hà Nội), Trung tá Tạ Quang Hòa vẫn nhớ từng chi tiết trong vụ án do Đỗ Văn Bình gây ra, bởi anh là một trong những người trực tiếp chỉ huy, tham gia cuộc truy bắt đối tượng nguy hiểm này...

Theo Trung tá Tạ Quang Hòa kể lại, Đỗ Văn Bình làm nghề kinh doanh thịt lợn và tiềm ẩn trong con người ấy là bản chất côn đồ hung hãn, cực kỳ manh động. Trong hai ngày 15 và 16-5-2019, đối tượng đã lần lượt sát hại và gây trọng thương 4 người. Nếu chưa bị bắt, Bình sẽ tiếp tục giải quyết mâu thuẫn với một người ở huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) bởi mối thù hận từ 8 năm về trước...

Trong quá trình truy bắt hung thủ, lực lượng công an đã gặp nhiều khó khăn, bởi “sát thủ” này giở nhiều thủ đoạn tinh vi, luôn chủ ý xóa mọi dấu vết để tránh sa lưới pháp luật. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” và cho dù kẻ phạm tội có tinh vi đến mấy, cũng không thoát khỏi sự mưu trí, kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng của các chiến sĩ CSHS Công an TP Hà Nội.

Đỗ Văn Bình tại trụ sở công an

Nhận tội tại “ngôi nhà số 7”

Ngay sau khi bị bắt, Đỗ Văn Bình được di lý về trụ sở Phòng CSHS - CATP Hà Nội (số 7, phố Thiền Quang, Hà Nội). Thân hình to con, gã trông như một đô vật và trả lời từng câu hỏi của điều tra viên về động cơ gây án với thái độ bình thản một cách lạ lùng.

Sự việc không dừng lại ở vụ án mạng mà nạn nhân là người đã va chạm giao thông với Bình, bởi qua quá trình điều tra xét hỏi của các điều tra viên, kẻ giết người không ghê tay này đã phải khai nhận chuỗi tội ác không thể dung thứ.

Thiếu tá Lê Minh Hải, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội nhớ lại: “Trong khi cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ hung thủ sát hại anh H., thì trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận trước đó liên tiếp xảy ra các vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Đáng chú ý, hung khí hung thủ sử dụng gây án là dao bầu, đúng loại dao mà Đỗ Văn Bình sử dụng đâm chết anh H. Và chúng tôi đặt câu hỏi: Liệu có sợi dây liên kết giữa các vụ án xảy ra ở Vĩnh Phúc và huyện Mê Linh (Hà Nội)?”… Một tình tiết đặc biệt, nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra tại thôn Lồ, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) - chị Trần Thị T (SN 1989, trú ở huyện Yên Lạc, tử vong cũng do bị trúng nhát dao bầu vào bụng, từng có quan hệ tình cảm với Đỗ Văn Bình.

Từ chi tiết “đắt” này, các điều tra viên tập trung đấu tranh với kẻ sát nhân, buộc Đỗ Văn Bình khai nhận là thủ phạm của các vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Rót cho Đỗ Văn Bình ly nước và châm cho đối tượng một điều thuốc lá, Thiếu tá Lê Minh Hải động viên: “Tội lỗi gây ra đã quá rõ, giờ anh hãy khai cho thành thật để được pháp luật xem xét…”. Trước thái độ ôn tồn của người chỉ huy lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội, Đỗ Văn Bình đón ly nước uống một hơi cạn sạch và bắt đầu khai…

Sau khi đâm anh H tử vong tại thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Đỗ Văn Bình đã tiếp tục sát hại anh Đoàn Văn T, là bạn anh H vì cho rằng nạn nhân có thù oán với mình. Hiện trường vụ án này được xác định tại thôn Tùy Sơn, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

“Chưa có tiền án, tiền sự, nhưng Đỗ Văn Bình đã liên tiếp gây án, tỏ ra coi thường pháp luật, coi rẻ mạng sống con người. Qua đấu tranh, thái độ của Bình rất lạnh lùng và khai tiếp những vụ án khác một cách dửng dưng, như không có chuyện gì xảy ra”, một điều tra viên Đội Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội chia sẻ.

Quá trình đấu tranh, các điều tra viên đã làm rõ bản năng ác thú trong con người Đỗ Văn Bình. Sau khi sát hại anh T, Bình tiếp tục tính đến việc thanh toán thù tức với chị Nguyễn Thị Th (SN 1983, ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch) vì cho rằng thời gian gần đây chị Th muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với Bình. Chị Th là chủ quán phở, ở xã Bắc Bình, đã bị kẻ sát nhân dùng dao bầu chém hai nhát vào đầu và người… Trong vụ án này, Bình đã bị người dân địa phương truy đuổi và khi bị dồn vào đường cùng, hung thủ dùng dao đe dọa, cướp xe taxi của hãng T.C chạy trốn về xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. Tại xã Tiến Thắng, Bình đã lừa một chủ quán ăn sáng để chiếm đoạt chiếc xe máy Honda Wave rồi bỏ trốn.

Nạn nhân cuối cùng bị Đỗ Văn Bình sát hại là chị Trần Thị T, ở xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. “Tuy đã có gia đình, nhưng Bình vẫn trăng gió với các cô gái như chị Th và chị T, rồi khi vướng vòng lao lý, đối tượng coi họ như kẻ thù vì cho rằng họ muốn từ bỏ mối quan hệ bất chính với mình và điên cuồng tìm mọi cách trả thù tàn bạo” - Thiếu tá Lê Minh Hải cho biết.

(Còn tiếp)