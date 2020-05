Bài 8: Giải mã nhanh vụ cướp "xe ôm công nghệ" giữa mùa dịch Covid-19

ANTD.VN - Trong khi dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, ngoài việc căng sức cùng các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội tập trung phòng chống dịch bệnh, các chiến sỹ Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Hà Đông và các lực lượng chức năng của CATP đã khám phá vụ cướp “xe ôm” đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn quận Hà Đông.

Quang cảnh hiện trường vụ cướp

Thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội rất tâm đắc mỗi khi nhắc lại việc khám phá chuyên án cướp “xe ôm” xảy ra tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông vào ngày 5-5 vừa qua. “Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP Hà Nội và chỉ huy Phòng CSHS, thì việc sớm kết thúc chuyên án là kết quả của tinh thần trách nhiệm cao, cộng với sự nỗ lực, cố gắng vượt mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cán bộ, trinh sát, điều tra viên (ĐTV) tham gia phá án” - Thượng tá Đặng Việt Quảng chia sẻ...

Vụ cướp lúc chập tối

Kể lại quá trình truy xét, làm rõ vụ án “Cướp xe ôm” xảy ra tại quận Hà Đông, Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8) Phòng CSHS (CATP Hà Nội) cho biết: Khoảng 19h ngày 5-5, anh Nguyễn Văn Nam (ở quận Nam Từ Liêm), lái “xe ôm” hãng Grab, bị một nam thanh niên thuê chở vào khu đô thị Đô Nghĩa, rồi lợi dụng chỗ vắng người đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Nam để uy hiếp, cướp đi chiếc xe máy Honda Dream màu nâu, BKS: 19E1 - 094.XX...

5 phút sau, anh Nam được hai người đàn ông ở huyện Hoài Đức và quận Hà Đông, trên đường đi làm về ngang qua khu đô thị Đô Nghĩa phát hiện, đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu, rồi đến CAQ Hà Đông trình báo. Vụ cướp “xe ôm công nghệ” lập tức được CAQ Hà Đông báo cáo Ban Giám đốc CATP và tập trung lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truy xét, nhằm làm rõ hung thủ.

Tang vật vụ cướp

Về thương tích sơ bộ ban đầu của bị hại, các trinh sát và ĐTV của Đội 8, phối hợp với CAQ Hà Đông và Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội xác định anh Nam bị đối phương dùng dao nhọn đâm 3 nhát, 1 nhát vào cẳng tay trái, 2 nhát còn lại tại vùng sườn lưng phía bên phải.

“Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu thu thập được, xác định đây là vụ cướp tài sản (xe ôm Grab) mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi gây án của đối tượng thể hiện tính côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS huy động tối đa lực lượng, phối hợp với CAQ Hà Đông và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương điều tra, rà soát camera, nhân chứng hiện trường, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm khám phá vụ án trong thời gian sớm nhất, bắt đối tượng gây án đưa ra xử lý trước pháp luật” - Thượng tá Đặng Việt Quảng cho biết và khẳng định mệnh lệnh của người đứng đầu CATP Hà Nội đã được lực lượng tham gia phá án thực hiện rất nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Không bỏ lọt từng manh mối vụ án

Theo chỉ huy Phòng CSHS - CATP Hà Nội, trong quá trình truy xét, làm rõ hung thủ vụ cướp, các trinh sát và ĐTV của Phòng CSHS và CAQ Hà Đông đã phối hợp với nhau rất chặt chẽ, không bỏ lọt bất cứ chi tiết nào liên quan đến vụ án. Đặc biệt, các chiến sỹ tham gia phá án đã tập trung rà soát rất kỹ hàng trăm đối tượng có tiền án, tiền sự, tù tha, có nhiều “thành tích bất hảo” hiện sống trên địa bàn quận Hà Đông và vùng lân cận, tập trung “soi” kỹ các loại đối tượng tỉnh ngoài đang cư trú, hoặc sống lang thang trên địa bàn có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật, đặt dấu mốc bắt đầu từ thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19, cho đến khi vụ cướp xảy ra tại khu đô thị Đô Nghĩa.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng

“Quá trình rà soát đối tượng, hàng chục trinh sát đã được phân công tỏa đi nhiều địa bàn thường tập trung các đối tượng “nổi”, có nhiều tiền án, tiền sự, thuộc địa bàn các quận, huyện Quốc Oai, Hoài Đức, Mỹ Đức và Nam Từ Liêm để thu thập thông tin, truy tìm tung tích đối tượng gây án và khi chưa tìm ra được manh mối gì, các chiến sỹ CSHS càng thể hiện sự kiên nhẫn, quyết không bỏ lọt bất cứ chi tiết nào liên quan đến vụ án” - Trung tá Nguyễn Minh Quang chia sẻ.

Sau gần 2 ngày tập trung lực lượng điều tra truy xét, các chiến sỹ Công an Hà Nội đã thanh loại, sàng lọc và phát hiện nghi can gây ra vụ cướp là Nguyễn Văn Dũng (SN 1987, ở xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức).

Nguyễn Văn Dũng được ĐTV - Phòng CSHS, CATP Hà Nội đưa ra xác nhận hiện trường vụ cướp

Đến đây, có thể nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Tại sao vụ án xảy ra ở quận Hà Đông, mà lực lượng phá án lại tìm được nghi can ở huyện Mỹ Đức?... Trung tá Nguyễn Minh Quang cho hay: “Dựa vào công tác tập trung thu thập chứng cứ, rà soát và phân loại hàng trăm đối tượng nghi vấn của các trinh sát, nhất là những chiến sỹ dày dạn kinh nghiệm của Đội 8 như Thượng úy Văn Đức Kiên, Trung úy Đỗ Văn Thuấn..., Ban chuyên án đã dựng được đối tượng Nguyễn Văn Dũng có liên quan nhiều nhất đến vụ cướp. Bản thân có tiền án, tiền sự trộm cắp tài sản, nghiện cờ bạc “lô - đề”, mới ra tù tháng 3-2020, Dũng có biểu hiện không tu chí làm người lương thiện. Qua công tác thu thập bằng chứng từ hệ thống camera giao thông và từ các nhân chứng, chúng tôi thấy có sự xuất hiện của nghi can này tại một số địa điểm liên quan, cũng như hiện trường vụ án”.

16h ngày 7-5, sau gần 45 giờ liên tục điều tra truy xét, Phòng CSHS phối hợp với CAQ Hà Đông đã quyết định bắt giữ Nguyễn Văn Dũng để khai thác, làm rõ vụ án.

Tội ác bị phơi bày

“Khi bị bắt, không có bằng chứng ngoại phạm, Nguyễn Văn Dũng đã phải khai nhận gây ra vụ cướp “xe ôm” tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông” - Thượng tá Đặng Việt Quảng cho biết.

Lời khai của hung thủ thể hiện mới ra tù về tội trộm cắp tài sản, không có nghề nghiệp, lại ham cờ bạc, Dũng đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái “xe ôm”. 8h30 ngày 5-5, đối tượng đi xe buýt từ khu vực Đại lộ Thăng Long, địa phận huyện Quốc Oai, xuống bến xe ở Thiên đường Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Sau đó, đối tượng này tiếp tục di chuyển đến một quán game ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm chơi điện tử.

11h30 cùng ngày, Dũng rời quán game sang quận Hà Đông mua dao nhọn tại đường Quang Trung, với mục đích làm hung khí đe dọa, cướp tài sản của lái “xe ôm”.

Tuy nhiên, vì trời còn sáng nên Dũng lại quay về quán game ở phường Đại Mỗ chơi điện tử, chờ tối mới hành động...

18h45 ngày 5-5, thấy thời điểm thích hợp để gây án đã đến, đối tượng mới ra tù và nghiện cờ bạc, ham chơi điện tử này đã thuê anh Nam, lúc đó đứng chờ đón khách ở đường Đại Mỗ, nhằm mục đích điều đến chỗ vắng để cướp tài sản. Dũng yêu cầu lái “xe ôm” chở đến khu đô thị Đô Nghĩa và khi vừa qua cổng khu đô thị này khoảng 400 mét, đối tượng thấy xung quanh vắng vẻ đã rút dao nhọn ra đâm liên tiếp vào người anh Nam, rồi cướp xe máy.

Trên đường tẩu thoát đến huyện Quốc Oai, Dũng đã điện thoại cho một người bạn nhờ bán xe máy cướp được lấy 3,5 triệu đồng tiêu xài cho đến khi sa lưới pháp luật.

“Chuyên án đã khép lại sau gần 2 ngày tích cực điều tra truy xét và kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần kiên quyết tấn công các loại tội phạm của lực lượng Công an Thủ đô, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của Giám đốc CATP Hà Nội trong cao điểm tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm và phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn thành phố” - Thượng tá Đặng Việt Quảng nhấn mạnh.