Bài 4: Mười ngày truy tìm thủ phạm vụ án giết người cướp tài sản

ANTD.VN - Thời đại công nghệ thông tin, ai cũng có điện thoại di động nên việc một người lái xe taxi mất liên lạc trong thời gian 2 ngày đã khiến Công an tỉnh Hòa Bình suy nghĩ về một vụ cướp taxi. Và từ manh mối về chiếc xe đem cầm đồ ở Hà Nội, cơ quan chức năng đã khám phá ra một vụ án kinh hoàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình khám nghiệm hiện trường vụ án

Sự biến mất bí ẩn

Gia cảnh khó khăn, mẹ già, vợ sức khỏe yếu, hai con còn nhỏ dại nên anh Bùi Văn Nam (trú tại xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) rất chịu khó làm ăn. Vay mượn tiền mua lại chiếc ô tô cũ, anh Nam nhận chở khách thuê và không nề hà những cuộc gọi khuya sớm.

Hôm ấy là gần 2h ngày 4-9-2018, sau một cuộc điện thoại, anh Nam lái xe rời nhà với lời dặn gia đình là đi chở khách. Những chuyến đi xa thất thường đã diễn ra nhiều năm nên gia đình không chút băn khoăn. Sang ngày 5-9, anh Nam không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được, ban đầu gia đình chỉ hơi lo lắng, nghĩ anh đưa khách đi tỉnh xa hoặc điện thoại hết pin. Nhưng đến ngày 6-9 vẫn không thấy anh về thì cả nhà thực sự hốt hoảng.

Bà Bùi Thị H (mẹ đẻ anh Nam) vội vã đến trụ sở cơ quan công an trình báo. Nhận được tin về việc anh Nam mất tích bí ẩn, CAH Lạc Sơn đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Thượng tá Bùi Trung Kiên - Phó trưởng CAH Lạc Sơn nhìn nhận, với điều kiện hiện nay gần như công dân nào cũng có điện thoại di động, trong khi đó anh Nam là một lái xe taxi mà lại mất liên lạc hơn 2 ngày. Do đó có thể khả năng một vụ giết người cướp tài sản đã xảy ra.

Theo hướng suy đoán này, câu hỏi đặt ra là vậy chiếc xe ô tô cùng anh Nam hiện đang ở đâu? Một mặt, CAH Lạc Sơn thông báo truy tìm tung tích chiếc xe ô tô của anh Nam trên toàn địa bàn tỉnh Hòa Bình, đồng thời đăng tin tìm người trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng lúc, người nhà anh Nam đã đăng thông tin, hình ảnh cá nhân, hình ảnh chiếc xe lên mạng xã hội. Rất may sau đó, công an nhận được một nguồn tin đặc biệt của đồng nghiệp anh Nam báo tin thấy chiếc xe chạy ở huyện Cao Phong và huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Trung tá Đinh Quốc Trình - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho hay, sáng 5-9 một người hàng xóm của anh Nam khi từ huyện Lạc Sơn đến TP Hòa Bình có đi qua xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc đã nhìn thấy chiếc xe của anh. Theo người hàng xóm, người điều khiển chiếc xe này không phải anh Nam và có biểu hiện lái xe lạng lách trên đường. Căn cứ những thông tin thu thập được, Công an tỉnh Hòa Bình đã xác lập chuyên án để điều tra.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác

Một tổ công tác lập tức được cử đi xác minh về mối quan hệ của anh Nam. Tổ thứ hai phối hợp với CAH Lạc Sơn rà soát xem trước hoặc sau thời điểm anh Nam mất tích có ai lạ mặt xuất hiện, hoặc đối tượng nào trong xã có bất minh về tài chính hay không. Thượng tá Bùi Trung Kiên cho hay: “Chúng tôi từng đặt ra nghi vấn có thể anh Nam bị rủ rê đánh bạc và thua nên bị giữ xe, nhưng nghi vấn này không khả thi. Khả năng anh Nam gặp tai nạn lao xuống vực cũng loại trừ vì nạn nhân có điện thoại, gia đình có thể tìm thấy thông tin từ đây. Cuối cùng dự đoán phù hợp nhất là nạn nhân đã bị điều đi chỗ khác và bị cướp tài sản, điện thoại”.

Khó khăn cho cơ quan điều tra trong lúc này là không biết anh Nam nhận cú điện thoại từ ai và cung đường đi từ đâu đến đâu. Ban chuyên án đã cử nhiều tổ công tác đi rà soát camera an ninh tìm dấu vết chiếc xe. Nhiều ngày trời, các trinh sát không phát hiện tung tích chiếc xe nên đã đề xuất Ban chuyên án mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các tỉnh lân cận. Bất ngờ đến ngày 7-9, gia đình anh Nam nhận được cuộc điện thoại lạ báo anh Nam đang ở Campuchia và yêu cầu người nhà nộp 50 triệu đồng thông qua một tài khoản sẽ thả người và xe.

Ban chuyên án nhận định, trong khoảng thời gian như vậy anh Nam khó có thể di chuyển với cung đường từ Hòa Bình đến Campuchia nên thông tin này được loại trừ. Sau đó, gia đình nạn nhân liên tiếp nhận được rất nhiều cuộc điện thoại với thông tin nhiễu loạn làm ảnh hưởng cuộc điều tra. Một mặt sàng lọc thông tin, mặt khác các điều tra viên truy tìm thông tin từ cuộc điện thoại cuối cùng khiến anh Nam ra khỏi nhà. Ban chuyên án nhận định, người gọi điện thoại có thể là người quen mới khiến anh Nam sẵn sàng ra khỏi nhà lúc rạng sáng mà không hề có sự phòng bị.

Sự phối hợp với công an các tỉnh, thành phố lân cận đã có hiệu quả khi 1 tuần sau các trinh sát đã phát hiện chiếc ô tô của anh Nam được cầm cố tại hiệu cầm đồ trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khi tổ chức thu hồi, khám nghiệm chiếc xe, Ban chuyên án phát hiện ghế trước có dấu hiệu hư hỏng, xô lệch. Từ lời khai của chủ hiệu cầm đồ, rà soát các đối tượng nghi vấn, trinh sát xác minh được hai đối tượng là Bùi Văn An (SN 1997) và Bùi Văn Hiền (SN 1999), cùng trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn.

Nghi phạm Hiền bị bắt giữ và khai nhận hành vi sát hại anh Nam, vứt xác xuống khu vực cách đèo Thung Khe (QL6) khoảng 10km. Đến 14h ngày 14-9-2018, Ban chuyên án mới tìm thấy thi thể anh Nam do vị trí khuất nẻo, cây cối rậm rạp, hiểm trở. Đến ngày 15-9 đến lượt Bùi Văn An bị bắt giữ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt 2 bị cáo Bùi Văn An và Bùi Văn Hiền bản án cao nhất

Những lời khai lạnh người

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai do nghiện game và ma túy đá nên đã dự định cướp ô tô lấy tiền tiêu xài, đồng thời chuẩn bị sẵn dao, dây thừng để gây án. Trưa 4-9-2018, sau khi sử dụng ma túy đá, Hiền và An đến thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn và đợi đến 22h đêm thì vẫy một xe taxi đi về hướng rừng Cúc Phương.

Đến khu vực vắng vẻ, chúng đòi xuống đi vệ sinh để chờ cơ hội ra tay, nhưng có lẽ thấy nghi ngờ, lái xe đã rồ ga thoát chạy. Hai đối tượng bèn đi bộ quay trở lại khu vực chợ Mía, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, vào quán ven đường nhờ gọi taxi. Người chủ quán đã gọi anh Nam báo có khách và anh Nam đã đến đón 2 đối tượng này.

Trên đường đi, đến xã Thượng Cốc, An lại giả vờ yêu cầu dừng xe đi vệ sinh. Khi tên này mở cửa xe đi ra ngoài thì tên Hiền bất ngờ dùng dây thừng xiết cổ anh Nam từ phía sau. Dù anh Nam vùng vẫy chống cự nhưng An đã từ ngoài chui vào đè lên người, giữ tay chân anh để giúp sức đồng bọn. Khi thấy anh Nam đã tử vong, An và Hiền kéo nạn nhân ra ghế sau rồi lái xe lên đèo vứt xác phi tang. Sau đó, bọn chúng về huyện Tân Lạc bán điện thoại của nạn nhân lấy hơn 1 triệu đồng đổ xăng rồi đưa xe về Hà Nội cầm cố được 20 triệu đồng.

Ngày 19-4-2019, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Văn An và Bùi Văn Hiền. Các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Hiền mức án 11 năm tù giam về tội Cướp tài sản, tử hình về tội Giết người. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là tử hình. Tuyên phạt bị cáo Bùi Văn An mức án 10 năm tù giam về tội Cướp tài sản, tử hình về tội Giết người, tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là tử hình.

(Còn tiếp)