Bài 10: Đánh sập ổ nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen", đánh bạc cực "khủng"

ANTD.VN - Một ổ nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng và đánh bạc theo hình thức "lô - đề" với số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng, đã bị Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội phát hiện, triệt phá vào tháng 8-2019. Cho đến nay, sau quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã khởi tố 33 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc...

Đây là một trong những chiến công xuất sắc của Công an huyện Thạch Thất, thể hiện bản lĩnh của cán bộ, điều tra viên (ĐTV) trong công tác đấu tranh với tội phạm hoạt động tinh vi trong lĩnh vực cờ bạc...

Vùng quê nổi sóng

Thạch Thất là một vùng quê ở ngoại thành Hà Nội, có tốc độ phát triển kinh tế nhanh. Người dân nơi đây có cuộc sống phất lên nhờ sự chịu thương, chịu khó và biết khai thác thế mạnh nghề truyền thống. Bởi thế cho nên, điều kiện kinh tế cũng vì vậy mà được nâng lên trong những năm gần đây. Tuy nhiên, đi liền với sự phát triển kinh tế là những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội, cờ bạc hoành hành.

Công an huyện Thạch Thất bắt giữ các đối tượng, thu tài liệu chứng cứ

Qua quá trình bám sát địa bàn, Công an huyện Thạch Thất phát hiện những dấu hiệu đầu tiên của một tổ chức tội phạm hoạt động cực tinh vi. “Còn nhớ, những tháng cuối năm 2018, khi mới về Công an huyện Thạch Thất nhận nhiệm vụ Trưởng Công an huyện, các cán bộ điều tra, điều tra viên đã lần ra những manh mối đầu tiên của một ổ nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi và đánh bạc. Lúc bấy giờ, chúng tôi gặp phải rất nhiều khó khăn khi ổ nhóm này hoạt động cực tinh vi. Nhưng với bản lĩnh và sự quyết tâm bóc gỡ ổ nhóm tội phạm đang mỗi ngày gieo rắc đau thương cho người dân nơi đây, phá tan hạnh phúc của nhiều gia đình cộng với sự động viên của Ban Giám đốc CATP và Chỉ huy Công an huyện, các cán bộ, điều tra viên đã nỗ lực ngày đêm thu thập chứng cứ, tài liệu”, Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện Thạch Thất chia sẻ.

Quá trình điều tra, Công an huyện Thạch Thất làm rõ ổ nhóm tội phạm này do Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) cầm đầu, hoạt động theo mô hình “gia đình lớn”. Đồng bọn đều là những người có quan hệ họ hàng, thân thích với “ông trùm”. Đó là Nguyễn Mạnh Quân (SN 1983, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) em trai ruột của Tiến; Cấn Kim Chung và vợ là Phạm Thị Thu Thảo (cùng SN 1994, trú tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất); Nguyễn Duy Khánh (SN 1999, trú xã Thạch Hòa), là cháu họ của Tiến. Chính sự gần gũi thân thiết của mối quan hệ gia đình, đã khiến cho ổ nhóm này hoạt động cực kỳ kín kẽ.

Các đối tượng chính trong ổ nhóm tội phạm đánh bạc, hoạt động "tín dụng đen"

Các đối tượng hoạt động trên nhiều lĩnh vực cho vay nặng lãi, đánh bạc, "tín dụng đen" với số tiền giao dịch lên đến 60 tỷ đồng. Nhiều gia đình đã lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, phá sản vì “sập bẫy” của nhóm tội phạm này. Trước những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy, cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thạch Thất đã đặt ra quyết tâm phải phá bằng được vụ án này, bắt giữ hết các đối tượng để giữ bình yên cho vùng quê ven đô.

Kế hoạch đánh úp tuyệt mật

"Sau nhiều tháng theo sát các di biến động của đối tượng, thu thập từng thông tin, hành tung của chúng, cán cán bộ, điều tra viên Công an huyện Thạch Thất đã dần dựng lên mô hình hoạt động cũng như cách thức giao dịch của ổ nhóm này" - Trưởng Công an huyện Thạch Thất chia sẻ.

Các tang vật thu tại nhà của đối tượng

Theo Trung tá Phạm Hồng Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Thất: “Khoảng tháng 8-2019, khi mọi tài liệu điều tra đã được các trinh sát thu thập, chúng tôi xác định thời cơ đã chín muồi. Ban Chỉ huy Công an huyện đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xin triển khai kế hoạch bắt giữ các đối tượng. Kế hoạch nhanh chóng được thông qua và đảm bảo yếu tố tuyệt mật. 18h35 chiều 22-8, 15 tổ công tác với 100 cán bộ chiến sỹ đồng loạt tỏa đi các mũi, tại các địa bàn thuộc huyện Thạch Thất để bắt giữ Nguyễn Kim Tiến và 16 đối tượng liên quan. Lúc đó, Ban Chỉ huy chuyên án xác định việc triển khai kế hoạch đánh úp phải kín kẽ, tuyệt mật, nhanh gọn và nhất định không để các đối tượng có thời gian trở tay, tiêu hủy chứng cứ, tài liệu”.

Thậm chí, theo một cán bộ điều tra, khi các tổ công tác ập vào nơi ở của các đối tượng bắt giữ, khám xét nhà, nhiều đối tượng còn tỏ ra “ngơ ngác”. Người thân và hàng xóm không khỏi bất ngờ, không hiểu lý do tại sao. Bởi mỗi đối tượng trong ổ nhóm này đều tạo cho mình một “vỏ bọc” là cán bộ thủy nông, lao động chân chính, hiền lành... ngày ngày miệt mài đi làm, không có dấu hiệu của tội phạm.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu tang vật gồm hơn 1 tỷ đồng, 16 điện thoại di động, 12 xe ô tô, 9 xe máy và nhiều tài liệu liên quan đến việc vay nợ, đánh bạc và cầm cố tài sản.

“Chỉ đến khi 15 tổ công tác thông báo kế hoạch đánh úp thành công, bắt giữ toàn bộ các đối tượng, thu giữ tang vật và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sỹ tham gia tác chiến, Ban chỉ huy chuyên án mới thở phào nhẹ nhõm. Gần 4 tiếng đồng hồ chỉ đạo, chờ đợi thông tin là những giờ phút lo lắng, cân não đối với mỗi đồng chí trong Ban chỉ huy chuyên án này”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Lân, Phó trưởng Công an huyện Thạch Thất chia sẻ.

Đấu trí với những kẻ tội phạm lọc lõi

Sau khi bắt giữ các đối tượng, Công an huyện Thạch Thất tiến hành các công tác điều tra, lấy lời khai để củng cố tài liệu hồ sơ. Tuy nhiên, mọi khó khăn không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng, mà lại nằm ở việc khai thác, đấu trí với “ông trùm” và những mắt xích của ổ nhóm này.

Bản thân Tiến đã ngụy trang cho mình bằng vỏ bọc một cán bộ thủy nông ngày ngày miệt mài làm việc ở trạm bơm. Có lẽ ít ai biết rằng, đằng sau cái vẻ lầm lũi, ít nói của một người đàn ông ngoài tứ tuần làm cán bộ thủy nông, là một "trùm sò" với đủ chiêu trò vươn vòi bạch tuộc “hút máu” các đối tượng đánh bạc và người vay nợ. Theo tài liệu điều tra, đến thời điểm hiện tại Tiến đã cho hàng nghìn người vay tín chấp, thế chấp, bốc họ... với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng.

Chân dung ông "trùm" Nguyễn Kim Tiến

Khi bị bắt, Tiến liên tục quanh co chối tội, thậm chí giả đau đầu không nhớ chuyện gì, phủ nhận các tội lỗi. Nhiều giờ liền căng thẳng đấu trí, đối tượng vẫn không khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng các tài liệu chứng cứ xác thực của cơ quan công an, và bản lĩnh của cán bộ điều tra trong việc thuyết phục, đánh trúng tâm lý tội phạm, “ông trùm” đã phải nhận tội.

Qua đấu tranh khai thác và thu giữ các vật chứng, các đối tượng khai nhận đã sử dụng nhiều điện thoại di động với hàng chục “sim rác” để phạm tội. Số điện thoại chính của Tiến không bao giờ dùng để liên lạc, hay trao đổi việc liên quan đến "tín dụng đen" và đánh bạc.

Với vai trò là người hỗ trợ đắc lực cho Tiến trong việc nhận ghi số “lô, đề”, hàng ngày từ 17h đến 18h30, Phạm Thị Thu Thảo dùng điện thoại để liên lạc với các đối tượng đánh bạc. Vào thời gian này, Thảo luôn ở trong nhà, đóng kín cổng, khóa chặt cửa. Sau khi hết giờ nhận “lô, đề”, Thảo lại tắt máy điện thoại để tiếp tục cộng sổ tính toán.

Theo Công an huyện Thạch Thất, không phải ai cũng được ổ nhóm này cho đánh bạc. Các đối tượng chủ yếu là khách quen, hoặc được giới thiệu bởi người thân tín. Thậm chí, đối tượng lạ muốn được tham gia phải để các đối tượng xác minh về nhân thân, quan hệ, gia đình, tài chính và phải chấp nhận “chơi” lâu dài mới được vào sới.

"Các đối tượng đánh bạc chủ yếu là người có tài sản, hoặc có công việc ổn định trong các cơ quan, đơn vị... Số tiền mỗi đối tượng chơi đánh bạc trong ổ nhóm này thường dao động từ 20 triệu đồng - 100 triệu đồng. Mỗi ngày, Thảo thu khoảng 1 tỷ đồng tiền đánh bạc.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc, bằng các mánh khóe tinh vi, ổ nhóm này đã hoạt động cho vay lãi nặng và cầm cố tài sản để “chói chân” người đánh bạc. Khi người đánh bạc hết tiền, các đối tượng sẽ ép mang giấy tờ nhà, hoặc tài sản đến cầm cố để được chơi tiếp" - một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Thất chia sẻ.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Lân, Phó Trưởng Công an huyện Thạch Thất, Trưởng ban chuyên án: “Ổ nhóm tội phạm này có các mắt xích đều là người trong gia đình, sinh hoạt trong các địa bàn dân cư dạng làng xã, hàng xóm xung quanh đều là họ hàng, nên đã gây không ít khó khăn cho cơ quan công an trong công tác trinh sát, nắm các quy luật hoạt động của các đối tượng. Cùng với đó, Tiến và đồng bọn rất cảnh giác, chúng không để các tài liệu sổ sách, tang vật ở nhà mà thường gửi ở những nơi bí mật hoặc nhà người quen. Nhóm này hoạt động với nguyên tắc không dùng vũ lực, trò xấu như ném chất bẩn, chất thải hay đe dọa người thân thích của “người vay nợ”, mà nắm điểm yếu của các đối tượng đánh bạc để đe dọa, ép trả tiền”.