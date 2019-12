Ba cô gái trẻ quyên sinh bằng 3 viên than tổ ong

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của ba cô gái trẻ trên địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trong ngày 29-12, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như tin An ninh Thủ đô đã đưa, khoảng 23h đêm ngày 28-12, tại một ngôi nhà trên địa bàn phường Phúc Diễn phát hiện 3 người đã tử vong trong một căn phòng nhỏ. Đáng chú ý, có một người tên Nguyễn V.A (SN 1992) có hình dáng bên ngoài là nam giới, nhưng giới tính trên căn cước công dân lại thể hiện là nữ giới. Hai nạn nhân còn lại, được xác định cũng trong độ tuổi rất trẻ và đều trú tại Hà Nội.

Ngôi nhà nơi có 3 cô gái trẻ tử vong

Một nguồn tin cho hay, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện tại phòng ở của 3 cô gái có một bếp than tổ ong và bên trong có 3 viên than xếp chồng lên nhau. Căn phòng khá chật hẹp nên đây có thể là nguyên nhân khiến các cô gái tử vong. Tại hiện trường cũng thu giữ được 3 bức thư tuyệt mệnh của 3 cô gái, nghi vấn họ đều mắc bệnh trầm cảm và thuê nhà ở chung với nhau.

Hiện vụ việc vẫn đang điều tra làm rõ.