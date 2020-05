Ẩu đả trong quán karaoke, đánh Cảnh sát đến can ngăn

ANTD.VN - Uống rượu say xỉn, nhóm 4 thanh niên đã lao vào tấn công 3 chiến sỹ Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội do “dám can ngăn” 2 nhóm người ẩu đả, xô xát trong quán karaoke.

Sự việc xảy ra vào đêm 6-5 tại một quán karaoke trên đường Thiên Hiền, thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 1.

Tài liệu cơ quan điều tra thể hiện, chiều 5-5, nhóm Nguyễn Văn Thái (SN 1987) trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Vũ Trụ (SN 1979) trú tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Thái Đình Chiểu (SN 1986) trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội; Đinh Ngọc Thành (SN 1983) trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội rủ nhau uống hết khoảng 2l rượu rồi đi hát tại quán karaoke N.D trên đường Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1.

Khoảng 23h40, tổ công tác CAP Mỹ Đình 1 thực hiện kế hoạch kiểm tra hành chính theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 07 của UBND TP Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19 đã phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke N.D đang hoạt động. Trong khi đó, theo các Chỉ thị này, các cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường vẫn chưa được phép hoạt động trở lại.

Tại phòng hát số 3, tầng 3; phòng 2, tầng 2 thấy 2 nhóm thanh niên đang hát nên tổ công tác đã yêu cầu chấm dứt.

Nhóm đối tượng chống người thi hành công vụ hiện đang bị tạm giữ hình sự

Sau khi kiểm tra, Đại úy Trần Ngọc Thế và Thượng úy Vũ Đình Thành đều là Cảnh sát khu vực CAP Mỹ Đình 1 đã xuống khu vực lễ tân tại tầng 1 để lập biên bản vi phạm hành chính.

Cùng lúc này, nhóm của Thái xuống thanh toán tiền thì gặp nhóm thanh niên ở phòng 2, tầng 2 đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau với Nguyễn Hữu Quang là người của nhóm thanh niên hát ở tầng 2.

Thấy vậy Đại úy Trần Ngọc Thế và Thượng úy Vũ Đình Thành liền can ngăn và bị nhóm Thái kéo, xô đẩy ra ngoài đường Thiên Hiền. Quang liền bỏ chạy.

Nhóm của Thái cùng lao vào chửi bới đấm đá vào vùng bụng, ngực, tát, túm cổ áo trang phục cảnh sát của Đại úy Trần Ngọc Thế và Thượng úy Vũ Đình Thành để lôi kéo, dùng tay khóa cổ. Ngoài ra Nguyễn Văn Thái còn sử dụng điện thoại di động iPhone 6 Plus quay clip sự việc và hô hoán “Công an đánh người”.

Tổ công tác đã báo cáo vụ việc tới chỉ huy CAP Mỹ Đình 1. Thượng úy Hoàng Phú Duy, cán bộ tổ cảnh sát hình sự đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra mật phục trên địa bàn đã được tăng cường đến hỗ trợ liền bị Nguyễn Văn Thái dùng tay đấm vào ngực.

Ngay sau đó, CAP Mỹ Đình 1 đã cử lực lượng đến bắt giữ quả tang các đối tượng liên quan. Đối tượng Đinh Ngọc Thành đã lấy xe bỏ trốn và ngày 6-5 đã đến Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đầu thú.

Tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở của các đối tượng bị bắt giữ xác định, Thái Đình Chiểu có nồng độ cồn 0,751mg/l; Nguyễn Văn Thái có nồng độ cồn 0,734mg/l; Vũ Trụ có nồng độ cồn 0,663mg/l.

Tổ công tác CAP Mỹ Đình 1 bị nhóm đối tượng chống đối tấn công gây thương tích. Đại úy Trần Ngọc Thế bị đứt cúc áo số 1, đứt cúc cài cầu vai phải; quần cảnh sát có vết bám dính nghi là máu, bung tuột 1 bộ cầu vai hàm đại úy bên phải, bung 1 biển hiệu tên Trần Ngọc Thế.

Kết quả khám thương tích tại Bệnh viện 198 Bộ Công an xác định, Đại úy Trần Ngọc Thế bị sưng nề bầm tím gò má trái và khuỷu tay 2 bên, chấn thương hàm mặt và 2 tay do bị đánh. Thượng úy Vũ Đình Thành bị xây xát da khuỷu tay phải, cẳng tay và bàn tay trái chấn thương phần mềm do bị đánh. Thượng úy Hoàng Phú Duy bị sưng nề tấy đỏ vùng hàm mặt trái và 2 gối, đau tức vùng thượng vị, chấn thương vùng thượng vị, hàm mặt và 2 gối.

Tại cơ quan CSĐT các đối tượng Nguyễn Văn Thái, Thái Đình Chiểu, Vũ Trụ, Nguyễn Công Thành thừa nhận do uống rượu say, không kiềm chế được bản thân nên đã dẫn đến hành vi chống người thi hành công vụ nói trên.

CAP Mỹ Đình 1 cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh karaoke N.D về hành vi “Không thực hiện áp dụng biện pháp hạn chế tập chung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng” đối với chủ cơ sở kinh doanh.

Chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm nhìn nhận, nhóm đối tượng Nguyễn Văn Thái, Vũ Trụ, Thái Đình Chiểu, Đinh Ngọc Thành đều là những người có việc làm ổn định, trong đó có người làm việc tại các cơ quan Nhà nước nhưng đã có hành vi tập trung đông người, uống rượu bia say, hát karaoke vi phạm Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Không những có hành vi đánh gây thương tích cho người khác, khi tổ công tác CAP Mỹ Đình 1 can ngăn còn tiếp tục có hành vi đánh, đấm, xô xát, chửi bới chống đối lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ, thể hiện tính hung hăng, coi thường pháp luật.

Căn cứ vào hành vi các đối tượng, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự với nhóm đối tượng Nguyễn Văn Thái, Vũ Trụ, Thái Đình Chiểu, Đinh Ngọc Thành để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.