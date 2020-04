Bà Mai (trú tại ngõ 4, phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sống cùng con trai trong căn phòng 5m2. Hằng ngày, bà vẫn lo cơm nước cho con, nhưng khi đối tượng này lên cơn ngáo đá thì bà trở thành nạn nhân đầu tiên bị đánh, chửi dã man

Nguyễn Ngọc Quang (SN 1974) là đối tượng bất hảo tại địa phương, từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Quang có thể hình cao to, rất khỏe. Vài năm trước đối tượng này sử dụng ma túy đá và gây rối, từng bị khống chế (ảnh trái), song vẫn "chứng nào tật nấy"

Đến tối ngày 29-3, đối tượng Quang càng trở nên hung hãn, manh động hơn, ngồi mài dao và đe dọa những người xung quanh. Bà Mai buộc phải gọi điện cầu cứu sự trợ giúp của công an. Lập tức, lực lượng Cảnh sát 113 của CAQ Hai Bà Trưng có mặt, phong tỏa ngõ đi chung, sẵn sàng khống chế nếu đôi tượng lao ra ngoài

Địa hình tại nơi xảy ra sự việc rất phức tạp, lối đi nhỏ, hẹp và có nhiều lối tắt

Ngay khi có mặt, CAQ Hai Bà Trưng đã khảo sát địa hình, lên phương án khống chế

Xe y tế cũng được điều tới trong đêm để sẵn sàng phương án hỗ trợ

Tại hiện trường, các chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng và đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ -CATP Hà Nội) bàn bạc phương án trấn áp đối tượng sao cho an toàn, hiệu quả

Lực lượng CSCĐ đặc nhiệm có mặt, sẵn sàng tham gia khống chế đối tượng ngáo đá manh động

Ngoài tonfa, dùi cui, lực lượng triển khai còn được trang bị nhiều thiết bị bảo vệ và công cụ hỗ trợ như súng bắn điện, bình xịt cay, áo giáp...

Các đồng chí chỉ huy trao đổi phương án hành động

Phía ngoài 2 đầu ngõ, CAP Phạm Đình Hổ tiến hành kiểm soát, chặn dừng người và phương tiện qua lại, để đảm bảo an toàn

Dù thời gian về khuya, vẫn có rất đông người dân hiếu kỳ tập trung để theo dõi, song họ đều được nhắc nhở, yêu cầu đứng xa, bên ngoài hàng rào đã được dựng

Hai xe ô tô Cảnh sát 113 của CAQ Hai Bà Trưng được điều tới "chốt" 2 đầu ngõ

CSCĐ đặc nhiệm lên phương án cuối cùng

Cảnh sát 113 CAQ Hai Bà Trưng túc trực phía đầu ngõ, đề phòng đối tượng ngáo đá manh động lao ra ngoài

Không khí tại hiện trường căng như dây đàn

Phía trong nhà, kẻ ngáo đá luôn miệng hò hét, đe dọa sẽ tấn công lực lượng làm nhiệm vụ nếu có ai tiến vào. Căn phòng mà anh ta cố thủ rất phức tạp: Dù chỉ rộng 5m2 nhưng lại chia 2 tầng (có tum) nên việc đột nhập thêm khó khăn

Sau thời gian hội ý, cảnh sát nhận định: Địa hình rất chật hẹp, trời tối khiến việc khống chế tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Do vậy, công an đã cắt cử lực lượng giám sát chặt chẽ, chờ tới trưa hôm sau để triển khai các phương án trấn áp an toàn, đảm bảo

Đến gần 12h ngày 30-3, CSHS đặc nhiệm, CSCĐ đặc nhiệm và CAQ Hai Bà Trưng thống nhất phương án đánh bắt

Theo đó, CSHS đặc nhiệm sẽ nhận vai trò tiên phong, chủ động đột nhập, giáp mặt và khống chế. CSCĐ đặc nhiệm hỗ trợ ngay phía sau

Cán bộ CSHS đặc nhiệm đeo găng tay chuyên dụng, chuẩn bị tiến vào

Hai cán bộ CSHS đặc nhiệm (người mặc áo vàng và người mặc quần kaki sáng màu) trao đổi với tổ CSCĐ đặc nhiệm hỗ trợ phía sau

Khi tốp Cảnh sát đầu tiến lên sát cửa, thuyết phục đối tượng, một tốp Cảnh sát đặc nhiệm khác phục sẵn phía dưới, sẵn sàng hỗ trợ

Lối lên căn phòng mà đối tượng cố thủ rất hẹp, cầu thang chỉ đủ một người đi

Vị trí áp sát cửa phòng cũng rất chật. Do vậy, việc khống chế đòi hỏi phải được triển khai cẩn trọng. Chỉ một sơ suất nhỏ, để đối tượng lao ra và chống đối, hậu quả sẽ khó lường

Lối lên căn phòng, nhìn từ trên xuống: Rất thoải, dốc

Bên trong căn phòng mà đối tượng cố thủ. Diện tích chỉ khoảng 5m2, nhưng phòng này lại chia 2 tầng, với 1 tầng tum phía trên

Cận cảnh phần tum tầng 2, nơi đối tượng ẩn nấp, chống cự. Do không gian hẹp, lắm ngóc ngách nên lực lượng khống chế phải quan sát kỹ, xác định chính xác vị trí đối tượng

CSHS đặc nhiệm đột nhập căn phòng, xịt hơi cay để vô hiệu hóa kẻ ngáo đá manh động, đồng thời sẵn sàng trấn áp nếu đối tượng lao ra chống trả

Sau khi bị vô hiệu hóa, kẻ ngáo đá bị các lực lượng đặc nhiệm khống chế, đưa ra ngoài

Đối tượng có thể hình to cao, rất khỏe nên vùng vẫy dữ dội. Dù vậy, anh ta đã hoàn toàn thúc thủ trước "gọng kìm" của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm

Đối tượng được khóa chặt, nhằm tránh việc vùng vẫy, chống đối, gây tự thương. Trực tiếp Phó Trưởng CAP Phạm Đình Hổ phụ trách hình sự đi theo xe y tế, cùng cán bộ CSCĐ đặc nhiệm

Cán bộ CSHS đặc nhiệm là chủ công mũi đột nhập và khống chế rửa mặt bằng nước sạch, sau khi dùng hơi cay

