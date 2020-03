Giữa tháng 3-2020, dư luận bất ngờ trước thông tin Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội đã triệt phá một băng nhóm chuyên gắn camera mini quay lén trong các nhà nghỉ, khách sạn để... tống tiền (Ảnh minh họa)

Băng nhóm này không có quan hệ với các chủ khách sạn, nhà nghỉ. Thay vào đó, chúng thuê phòng rồi gắn thiết bị quay lén vào các đồ dùng chiếu thẳng vào giường trong phòng nhà nghỉ(Ảnh minh họa)

Một khi đã khép cánh cửa phòng, các cặp đôi nam nữ chìm vào thế giới riêng, mà không hề biết mọi hành động của họ đang bị những cặp mắt do thám theo dõi(Ảnh minh họa)

Danh tính của nhóm đối tượng như sau: Trịnh Công Linh (SN 1986) và Nguyễn Chí Công (SN 1977), cùng quê ở Thanh Hóa; Đoàn Duy Hướng (SN 1993) quê ở Yên Bái

Trong số các thiết bị mà nhóm tội phạm ưa thích gắn camera mini, thì quạt treo tường và tivi là 2 món đồ thường bị lợi dụng nhiều nhất, do đều hướng về phía giường ngủ

Do gắn vào quạt nên bằng mắt thường, mọi người rất khó phát hiện ra. Khi khách vào nhà nghỉ/khách sạn và bật quạt lên, thiết bị ghi hình sẽ được kích hoạt

Hai đối tượng Trịnh Công Linh và Đoàn Duy Hướng được cử vào trực tiếp làm nhiệm vụ kỹ thuật gắn camera quay lén. Để thực hiện trót lọt thủ đoạn xấu, nhóm này dùng nhiều kỹ năng khác nhau

Những món đồ mà cảnh sát thu được từ nhóm tội phạm cho thấy, chúng chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hòng ngụy trang camera quay lén tinh vi nhất có thể. Các camera mini được nhóm này mua qua internet

Sau khi ghi được hình ảnh "mây mưa" của các cặp đôi, nhóm đối tượng cắt cử nhau bám theo "con mồi" về tận nhà, nơi làm việc, để nắm thông tin. Từ đó, chúng liên hệ và gửi hình ảnh nhạy cảm để đe dọa, tống tiền (Ảnh minh họa)

Không ít người đã có vợ/chồng đi vào nhà nghỉ, khách sạn ''tâm sự'', do vậy, họ rất sợ những hình ảnh "ăn vụng" của bản thân bị phát tán. Bởi thế, các nạn nhân dễ dàng thỏa hiệp, trả tiền theo yêu cầu của nhóm đối tượng (khoảng 30 triệu đồng/người)

Bộ thiết bị phục vụ hành vi quay lén. Chi tiết cho thấy sự bỉ ổi của các đối tượng là chúng thường nhắm vào các khách sạn, nhà nghỉ hạng sang, vì nắm tâm lý những người vào đây đều "có tiền"

Với những thiết bị để khoan, cắt, hàn nhựa... camera mini được nhóm tội phạm giấu kỹ tới mức gần như không thể phát hiện

Để phá thành công chuyên án này, CAQ Cầu Giấy đã nhận được sự phối hợp từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội)

Có lẽ các chủ nhà nghỉ, khách sạn không thể ngờ những vị khách nam thuê phòng của họ lại mang máy hàn, máy khoan, kìm... theo người

Sự tinh vi và bỉ ổi của các đối tượng còn thể hiện ở cách chúng nhận tiền: Nhóm đối tượng dùng các số điện thoại rác, tài khoản Zalo, Facebook ảo để liên lạc với nạn nhân. Sau đó, chúng thuê shipper giao USB chứa dữ liệu nhạy cảm tới đưa cho nạn nhân và nhận tiền thay, coi như "tiền trao cháo múc"

Lượng dữ liệu mà nhóm đối tượng thu thập được rất lớn. Chúng lưu vào các ổ cứng để dễ bề lấy ra đe dọa các nạn nhân. Dù giao USB chứa hình ảnh nhạy cảm, nhưng thực tế, nhóm tội phạm vẫn lưu dữ liệu gốc chứ không hề xóa đi

Vụ án gây phẫn nộ này là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều bên liên quan, từ các chủ nhà nghỉ, khách sạn, cho tới khách vào thuê phòng, hay thị trường "ngầm" kinh doanh các loại thiết bị quay chụp trộm (Ảnh minh họa)

Các loại camera mini hiện đại, tiện dụng đang được rao bán rất nhiều qua mạng xã hội, internet

Những thiết bị ghi âm, ghi hình bí mật đa dạng về chủng loại, mẫu mã, kích thước cho tới giá tiền. Không ai có thể biết các thiết bị này có thể bị lợi dụng vào những việc gì

Chỉ cần gõ cụm từ "camera mini", "camera quay lén", vô số nơi rao bán hiện ra. Thậm chí, không ít gian hàng ở các sàn thương mại điện tử

Trên thực tế, pháp luật đã có quy định rất cụ thể về việc kinh doanh, mua bán thiết bị ghi âm, ghi hình ngụy trang. Song dường như các quy định chưa được giám sát chặt chẽ

Trước đó, nhiều trang web đã đăng tải "lời khuyên", "bí kíp" phát hiện camera quay lén trong nhà nghỉ, khách sạn. Song qua vụ án vừa bị triệt phá, có thể thấy mọi lời khuyên này đều vô nghĩa, do kẻ gây án quá tinh vi, xảo quyệt

Bản thân các chủ nhà nghỉ, khách sạn cũng cần rà soát lại quy trình kinh doanh của mình. Nếu họ làm đúng quy định với việc yêu cầu khách cung cấp giấy tờ tùy thân, những rủi ro liên quan tới ghi hình lén, tống tiền chắc chắn giảm xuống

Cũng qua vụ án, người ta thấy một phần lỗi thuộc về những người "ăn chả, ăn nem", khi họ không chung thủy, lén lút quan hệ ngoài luồng. Nhóm tội phạm đã đánh vào điểm yếu này để tống tiền trót lọt nhiều vụ

Khi bỗng nhiên phải nhận những thước phim ghi rõ cảnh thân mật, riêng tư trong khách sạn, nhà nghỉ, nhiều người đã sợ hãi tới mức sẵn sàng thỏa hiệp để đổi lấy sự im lặng

Dùng hình ảnh riêng tư của người khác để đe dọa, tống tiền, song khi đứng trước ống kính máy quay của phóng viên, những đối tượng này lại lấy tay che mặt. Vụ án này đã khiến dư luận phẫn nộ, bởi thủ đoạn hết sức tinh vi mà những kẻ tham gia đã dùng để "moi" tiền các nạn nhân.

