Vụ cướp xảy ra vào khoảng 9h50 sáng 27-7, tại ngân hàng BIDV Ngọc Khánh, địa chỉ số 27 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội Vào thời điểm trên xuất hiện 2 nam giới đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang đi bộ vào ngân hàng Một trong hai đối tượng này nổ một phát súng chỉ thiên rồi đe dọa các nhân viên của ngân hàng yêu cầu đưa tiền Ngay sau đó, các đối tượng "ôm" tiền bỏ trốn. Trên đường tẩu thoát, bộ đôi này đã cướp thêm 1 chiếc xe máy của người dân Các đối tượng di chuyển ra ngoại thành và thay quần áo để lẩn trốn Lỗ hổng trên trần nhà do vết súng của đối tượng Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương tổ chức điều tra truy bắt đối tượng

Đến đêm 28-7 và rạng sáng 29-7, lực lượng Công an đã bắt giữ hai đối tượng gây án. Trong đó có đối tượng Hoàng Ngọc (SN 1978) Đối tượng Phùng Hữu Mạnh (SN 1997) cũng đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở quận Đống Đa Bước đầu hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chiều 29-7, UBND TP Hà Nội và Công an Hà Nội đã khen thưởng các đơn vị tham gia phá án. Vụ án này được khám phá trong chưa đầy 36 tiếng từ khi xảy ra. Lực lượng công an đã thu giữ các tang vật liên quan đến vụ việc.

