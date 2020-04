Cán bộ của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (CAQ Hai Bà Trưng) là lực lượng nòng cốt trong tổ công tác liên ngành, để tuần tra, nhắc nhở và xử phạt những trường hợp vi phạm chỉ thị giãn cách xã hội

Những người vi phạm (không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, ra đường không có lý do chính đáng) thường đưa ra những lý do khó chấp nhận, như "nhà gần đây", "quên khẩu trang"...

Các trường hợp bị xử phạt vì không đeo khẩu trang ở nơi công cộng đã được tổ công tác tặng khẩu trang, để đảm bảo an toàn

Thông tin về giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn nơi công cộng đã được tuyên truyền rộng rãi, bất kỳ ai cũng nắm. Song khi thực hiện, luôn có một bộ phận thiếu ý thức không tuân thủ

Dù đã được nhắc nhở, bị xử phạt, song vẫn có những trường hợp đeo khẩu trang chưa đúng cách. Việc đeo khẩu trang sai quy cách sẽ không đảm bảo an toàn cho cả người đeo cũng như người xung quanh

Những lý do như "mang theo khẩu trang nhưng quên đeo", "quên khẩu trang ở nhà", "nhà gần"... đều rất kém thuyết phục, khó cảm thông

Dù dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, Chính phủ liên tục khuyến cáo và nỗ lực ngăn ngừa khả năng lây lan, vẫn có một bộ phận người dân chủ quan với sức khỏe của bản thân và xã hội

Tới khi bị lập biên bản và xử phạt (200.000 đồng/người), người vi phạm mới "cười trừ"

Chiến lược giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 chỉ có thể đảm bảo đạt hiệu quả khi có sự chung sức, đồng lòng và nghiêm túc tuân thủ của toàn dân

Trong 10 ngày đầu tháng 4-2020 (cũng là 10 ngày đầu của đợt giãn cách xã hội), CAQ Hai Bà Trưng đã xử lý 273 trường hợp vi phạm, phạt 54.600.000 đồng

Trong số 273 trường hợp bị phạt, có 232 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, 41 trường hợp ra ngoài không có lí do chính đáng

Đa số các trường hợp vi phạm đều nhanh chóng chấp hành, do họ thừa nhận hành vi không chuẩn mực của bản thân trước nỗ lực phòng chống Covid-19 chung của toàn xã hội

Cùng với cán bộ của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (CAQ Hai Bà Trưng), các đơn vị công an phường trên địa bàn quận cũng tích cực phối hợp, tham gia tuần tra và xử lý vi phạm

Những tờ biên bản xử phạt chắc chắn là lời nhắc nhở khó quên đối với những người vi phạm

Trong thời gian giãn cách xã hội, người đàn ông này vẫn thản nhiên ngồi ghế đá uống chè, hút thuốc và... không đeo khẩu trang

Lý do "đi tập thể thao" không được chấp nhận, khi toàn xã hội cùng thực hiện chỉ thị cách ly, giãn cách trong 2 tuần

Có những trường hợp đối phó bằng cách đút khẩu trang trong túi, khi thấy lực lượng chức năng thì mới mang ra... đeo

Không chỉ đeo khẩu trang ở nơi công cộng, mà mọi người cần ý thức về cách sử dụng khẩu trang đúng cách. Có những người đeo tụt xuống dưới mũi cho "dễ thở", hay khi hắt hơi, ho... thì lại kéo khẩu trang lên. Như vậy là hoàn toàn không đảm bảo yếu tố an toàn

Ngoài những lý do phổ biến, còn có một số lời giải thích khá "hài hước" được người vi phạm đưa ra. Chẳng hạn như "bị ngứa mũi, không thể đeo khẩu trang", hay "vừa bỏ ra để thở, để nghe điện thoại"...

Khi các quán nước vỉa hè không còn, vẫn có người cố gắng "tranh thủ" ngồi trước cửa hàng đã đóng để hút thuốc, uống nước

Các tổ tuần tra vừa kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, vừa lập biên bản xử phạt, vừa tặng khẩu trang cho những trường hợp không mang

Những người cố tình "lơ" chỉ thị giãn cách xã hội, vẫn cố chấp tới các công viên, vườn hoa để tập thể dục đều đã bị nhắc nhở, xử phạt

Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự của CAQ Hai Bà Trưng, cùng công an các phường trên địa bàn quận đã tích cực ra quân, xử lý, để đảm bảo chỉ thị về giãn cách xã hội được thực hiện nghiêm chỉnh

Dù "đã nắm thông tin" song những người câu cá vẫn tỏ ra rất chủ quan, chỉ biết tới thú vui cá nhân

Đồ nghề câu cá mang đủ, nhưng rõ ràng các "cần thủ" lại để quên ý thức khi ra đường

Một người câu cá bị tổ tuần tra nhắc nhở, xử lý

Giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19 chỉ có thể phát huy hiệu quả khi tất cả người dân cùng có ý thức giữ gìn, không chủ quan

Những người bất chấp kỷ luật, đi tập thể thao với lý do "giữ gìn sức khỏe" nhưng chiếc khẩu trang cần thiết để bảo vệ bản thân và cộng đồng thì họ lại không có

Chỉ cần 10% số người dân không chấp hành, thì việc giãn cách xã hội sẽ không có giá trị. Do vậy, việc đảm bảo tuân thủ chỉ thị của chính phủ là yếu tố tiên quyết để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

