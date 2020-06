Ngày 17-6, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân qua tuần tra kiểm soát, đã phát hiện một nam giới đang tàng trữ trái phép 1 khẩu súng săn... và một hộp đạn có 100 viên loại đạn chì Qua đấu tranh người này khai đã mua các linh kiện súng và đạn qua mạng xã hội Loại đạn chì thuộc đạn của súng săn bị thu giữ Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã triệu tập 3 chủ "shop" bán linh kiện súng trên mạng xã hội Lực lượng công an đã thu giữ hơn 600 loại linh kiện như nòng súng, báng súng, khung súng... các loại tại kho của các "shop" này Bước đầu, các đối tượng khai nhập lậu linh kiện, chi tiết súng, đạn ở bên kia biên giới Những chiếc súng sau khi được lắp ráp có tính sát thương cao Công an quận Thanh Xuân làm việc với các chủ cửa hàng bán linh kiện súng trên mạng xã hội Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật

