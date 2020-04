Thực hiện kế hoạch 105 của CATP Hà Nội về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức mỗi phường, xã, thị trấn 2 điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ Trong những ngày đầu cao điểm, lực lượng Công an đã tuyên truyền, vận động nhiều người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Tại quận Đống Đa đã thu hồi 4 súng các loại và hơn 160 vũ khí thô sơ Nhiều loại đạn, pháo được người dân giao nộp Theo thống kê tính đến ngày 29-4, toàn thành phố đã thu hồi được 662 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ các loại Người dân mang súng, đạn đến giao nộp tại Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa Trong số đó, có6 súng quân dụng, 3 súng săn, 1 súng tự chế, 3 súng tính năng tương tự, 3 lựu đạn, 80 công cụ hỗ trợ, 11 đầu đạn các loại và 343 viên đạn, 212 vũ khí thô sơ.

Đại tá Ngô Duy Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Hà Nội kiểm tra công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại quận Hoàn Kiếm Đây là một số vũ khí, đạn được một người dân ở ngõ 15 Phương Mai giao nộp Ngoài súng các loại, người dân còn chủ động giao nộp 2 quả đạn M79 Một số vũ khí thô sơ được thu giữ Từ nay đến 30-12-2020 Công an Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các phường, xã, thị trấn trên toàn địa bàn thành phố.

