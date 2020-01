Mới đây nhất là vụ việc 17 phụ huynh tố cô giáo đánh học sinh lớp 2 tại trường Tiểu học Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội)





Trước đó vào ngày 14-11-2019, một phụ huynh phát hiện ở vùng lưng của con mình có vết bầm tím. Nhiều phụ huynh khác cũng có con đi học về kể bị cô giáo chủ nhiệm P.T.T.H (SN 1975) bạo hành. 17 phụ huynh sau đó đã viết đơn tố cáo gửi lên hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền





Bước đầu điều tra, hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Văn khẳng định cô H có hành động vi phạm quy chế như: sử dụng điện thoại, làm việc riêng trong giờ. Còn về thông tin tố cáo của 17 phụ huynh học sinh, cơ quan chức năng đang vào cuộc, báo cáo kết quả sẽ có trước ngày 3-1-2020





Vụ việc người bố là T.T.T (32 tuổi, quê ở Sóc Trăng) ép con trai là bé T.T.Đ (8 tuổi) uống rượu, nếu không uống sẽ bị đánh cũng khiến không ít người bức xúc





Do mâu thuẫn, chị P.T.H (mẹ cháu Đ) đã gửi đơn ly hôn và đưa đứa con thứ hai về quê. Do muốn vợ quay lại nên anh T đã ép con quay clip và gửi cho vợ. Việc làm của anh T khiến cho bé Đ mặt mày tím tái, ôm cổ, sợ hãi... dư luận phẫn nộ. Ngay sau đó, bé Đ đã được đưa về quê sinh sống





Một vụ việc bạo hành trẻ em khác tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh hồi giữa tháng 10-2019 vừa qua cũng gây xôn xao dư luận. BéD.N.C (6 tuổi, quê ở Trà Vinh) bị cha dượng là Hà Quốc Việt (36 tuổi) bạo hành, dí thuốc lá vào đùi





Được biết, mẹ ruột của bé là Dương Thảo Dương (25 tuổi) sau khi chia tay chồng đã sống chung cùng Việt tại nhà trọ ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12.





Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận, do bé C nghịch ngợm nên một số lần có dùng cây đánh vào chân hoặc mông. Còn vết thương ở vùng kín, tên này chối và nói rằng có thể do khi ném tàn thuốc và trúng người bé C. Về phía Dương, chị khai nhận có lần thấy Việt hành hạ con, chị có phản ứng thì bị Việt dí dao vào cổ đe dọa. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy cả Việt và Dương đều nghiện ma túy. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc





Hay như vụ việc cô giáo N.H.H, trường Tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, TP.HCM véo tai, đánh học sinh cũng khiến dư luận hết sức bất bình. Trong đoạn clip ghi được, cô giáo thường đánh vào vai, đầu, phần cùi chỏ, véo tai và có những lời lẽ không hay với học sinh





Hành vi của cô giáo thực hiện từ những ngày đầu năm học mới, tuy nhiên phải đến đầu tháng 10-2019, khi phụ huynh đưa bằng chứng cụ thể, nhà trường mới thừa nhận. Cô H đã viết bản tường trình, và nhận quyết định tạm đình chỉ công tác





Bạo hành trẻ em không chỉ gây ra những nỗi đau về thể xác mà hơn nữa, đó là những nỗi đau về tinh thần. Trong nhiều trường hợp, các em sẽ sợ hãi, hoảng sợ và ám ảnh trong suốt thời gian dài





Hiện nay, luật pháp Việt Nam quy định nhiều mức xử phạt đối với các đối tượng có hành vi bạo hành trẻ em. Tùy theo mức độ, tính chất của sự việc mà bị xử phạt thích đáng





Theo điều 27 của Nghị định 144/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định: Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với các hành xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em











Theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, người cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người dưới 16 tuổi mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% thì sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm





