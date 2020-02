9X khống chế bé gái 12 tuổi đưa vào nghĩa địa rồi giở trò đồi bại

Ngày 16-2, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Tâm (29 tuổi) trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 30-1, lợi dụng đêm tối, vắng người, Tâm đã khống chế cháu N.T.T (12 tuổi) đưa vào khu nghĩa địa của xã Đồng Văn và giở trò hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, Tâm bỏ đi, cháu T. sợ hãi trở về nhà và kể lại sự việc với người thân.

Đối tượng Trương Văn Tâm

Ngay sau đó, người nhà cháu T. đã trình báo với cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm kẻ gây án. Qua lời khai của bị hại và sàng lọc các đối tượng trên địa bàn, cơ quan công an xác định Trương Văn Tâm chính là thủ phạm.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tâm đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.