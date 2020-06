8X cầm đầu đường dây đóng giả doanh nhân việt kiều chuyên lừa tiền

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Hằng (SN 1988) trú tại chung cư Arita Home, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Theo đó, Hằng từng có thời gian đi XKLĐ ở Malaysia. Sau khi về nước, Hằng cấu kết với Njoku Peter Chikere (SN 1983) quốc tịch Nigieria, hiện sinh sống tại Malaysia và nhiều đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh để thực hiện các phi vụ lừa đảo.

Để thực hiện được hành vi của mình, Hằng và đồng bọn sử dụng các tài khoản facebook ảo để kết bạn với những người phụ nữ có tuổi, nhiều tiền nhưng thiếu thốn tình cảm.

Nguyễn Thị Hằng, kẻ cầm đầu đường dây chuyên lừa tiền phụ nữ

Với mác là những doanh nhân người Mỹ thành đạt có nhiều tiền nhưng cô đơn, cần tìm bạn tâm tình, nhóm của Hằng kiên trì nhắn tin làm quen và quan tâm khiến các nạn nhân dần nảy sinh tình cảm.

Khi đã chiếm được lòng tin, những "doanh nhân" này hứa hẹn sẽ gửi hàng, gửi tiền cho người tình để nhanh chóng sang Việt Nam sinh sống cùng nhau. Đến lúc này, Hằng sẽ đóng vai nhân viên công ty vận chuyển hàng hóa, nhân viên sân bay liên lạc với các bị hại thông báo về việc nhận bưu phẩm.

Và để nhận được những món hàng mà “người tình Việt kiều” gửi về, những người phụ nữ này sẽ phải trả phí và chuyển tiền vào các tài khoản của Hằng. Không những vậy, nhóm của Hằng còn sử dụng “chiêu” cần vốn làm ăn nên hỏi vay với lời hẹn khi sang Việt Nam sẽ trả cả vốn lẫn lãi.

Tin tưởng, nhiều người đã chuyển tiền cho Hằng. Cơ quan công an xác định, ít nhất có 13 bị hại tại nhiều tỉnh thành trong cả nước bị nhóm của Hằng lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.

Điều tra mở rộng, cơ quan chức năng cho rằng bị hại của Hằng có thể lên tới hơn 50 người, số tiền bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.