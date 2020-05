6 tấn sách nghi lậu trong cơ sở in gia công

ANTD.VN - Sau một thời gian trinh sát, nắm tình hình địa bàn, ngày 22-5, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện cơ sở gia công sau in trên địa bàn phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội có biểu hiện hoạt động gia công xuất bản phẩm không phép.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 22-5, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin truyền thông tiến hành kiểm tra hoạt động của cơ sở. Đây là cơ sở có quy mô tương đối lớn, nằm khuất trong khu dân cư nên lực lượng chức năng rất khó phát hiện. Chủ cơ sở đã thuê thêm 2 căn nhà bên cạnh nhà ở để mở xưởng gia công sau in từ năm 2016.

Trong cơ sở, máy móc vẫn đang hoạt động và cơ sở đang gia công một số lượng lớn khoảng 12 xuất bản phẩm. Đây đều là những đầu sách được độc giả yêu thích, thuộc danh mục sách bán chạy.

Tổ công tác liên ngành Phòng An ninh chính trị nội bộ và Thanh tra Sở Thông tin truyền thông đã lập biên bản tạm giữ số sách nghi lậu trong xưởng gia công sau in trên địa bàn quận Hoàng Mai

Tổ liên ngành đã thống kê các đầu sách gồm: Cuốn “Ăn dặm kiểu Nhật” có khoảng 3,3 tấn bán thành phẩm tương đương 10.000 cuốn; cuốn “Tôi là Beto” có khoảng 1,2 tấn bán thành phẩm tương đương khoảng 2.000 cuốn cùng 10 đầu sách khác chủ yếu thuộc các lĩnh vực tâm lý xã hội, giáo dục, nuôi dạy con. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của cơ sở.

Tổ công tác liên ngành đã đã lập biên bản niêm phong, tạm giữ toàn bộ các ấn phẩm nghi có vi phạm với số lượng khoảng 6 tấn ấn phẩm trong đó có 1,2 tấn sách đã thành phẩm và 4,8 tấn bán thành phẩm sách.

Bước đầu khai thác, chủ cơ sở khai số xuất bản phẩm trên do nhiều người đặt hàng gia công qua điện thoại, không có sổ sách giấy tờ ghi nhận lại; khi nhận hàng đều không ký hợp đồng và không có hóa đơn chứng từ.

Số sách thành phẩm và bán thành phẩm ước lượng khoảng 6 tấn, tương đương gần 2 vạn cuốn sách

Theo Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, thời gian gần đây, nhiều nhà xuất bản phản ánh về tình trạng sách lậu bán online ảnh hưởng rất nhiều đến sách có bản quyền. Đặc biệt gần đây, sau một thời gian nghỉ vì giãn cách xã hội, các cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động mạnh trở lại trong đó có các cơ sở gia công sau in.

“Để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh sách lậu, Phòng An ninh chính trị nội bộ sẽ phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện, đấu tranh xử lý. Trong thời qua, đơn vị cũng đã phối hợp xử lý một số trường hợp phát hành sách có nguồn gốc in sao lậu trên mạng Internet và sẽ tiếp tục xác minh, xử lý loại hình kinh doanh này” - chỉ huy Phòng An ninh chính trị nội bộ thông tin.