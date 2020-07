36 giờ truy xét, bắt giữ ổ nhóm dùng súng cướp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh

15:30 29/07/2020 0 Linh Nhi

ANTD.VN - Sau 36 giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ cướp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, địa chỉ số 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, đêm 28 và rạng sáng 29-7, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt được hai đối tượng gây án.