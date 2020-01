3.508 ca đánh nhau, 321 ca tai nạn do pháo nổ phải nhập viện trong ngày Tết

ANTD.VN - Tính từ 23-1 (28 Tết) đến sáng 29-1 (mùng 5 Tết), các bệnh viện trên cả nước đã tiếp nhận cấp cứu điều trị 3.508 ca tai nạn do đánh nhau, 6 người tử vong, trong đó có 1 ca tử vong do bị bắn…

Cấp cứu bệnh nhân tai nạn tại Bệnh viện Việt Đức trong dịp nghỉ tết nguyên đán

Tối 29-1, Bộ Y tế đã có báo cáo tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý vừa qua.

Theo báo cáo, trong 7 ngày nghỉ Tết, các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc đã thực hiện khám, cấp cứu cho 239.795 bệnh nhân (giảm 6% so với 6 ngày Tết Kỷ Hợi 2019)

Đáng chú ý, có 30.406 ca khám, cấp cứu và 136 trường hợp tử vong liên quan đến tai nạn giao thông. Số nhập viện do tai nạn giao thông giảm 17,8% so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi, số ca tử vong nhiều hơn 9 ca.

Về tai nạn do pháo nổ, chất nổ, đã có 321 trường hợp khám, cấp cứu, nhiều hơn 34 ca so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi, không có ca tử vong. Ngoài ra, có 105 trường hợp cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ khác trong đó có 1 ca tử vong do bị bắn.

Cũng trong 8 ngày nghỉ Tết, các cơ sở khám chữa bệnh đã cấp cứu 3.508 ca tai nạn do đánh nhau. 53% trong số đó phải nhập viện điều trị và đã có 6 trường hợp tử vong (giảm 6 ca so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi).

Bên cạnh đó, các cơ sở khám chữa bệnh cũng khám, cấp cứu cho 2.031 ca ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, chiếm 1,1% trong tổng số khám, cấp cứu. Trong đó có 515 ca ngộ độc rượu, bia, 415 ca ngộ độc thức ăn tự chế biến, 1 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Ghi nhận tại Bệnh viện Việt Đức – cơ sở cấp cứu điều trị ngoại khoa tuyến đầu ở miền Bắc cũng cho thấy, trong 7 ngày nghỉ Tết nguyên đán vừa qua, viện khám, cấp cứu cho 919 trường hợp tai nạn, giảm 70 ca với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi. Trong đó, số ca tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia giảm mạnh.

ThS.BS Phạm Vũ Hùng, Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn, trưởng tua trực cấp cứu ngày mùng 5 tết của Bệnh viện Việt Đức cho biết, Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông có liệu lực từ 1-1-2020 đã giảm bớt áp lực cho y bác sĩ cấp cứu trong dịp Tết này.

“Trong số 456 ca vào bệnh viện cấp cứu do tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết này, qua xét nghiệm nồng độ cồn, chỉ còn 69 ca vi phạm nồng độ cồn, giảm tới gần 7 lần so với cùng thời điểm tết năm trước” – bác sĩ Hùng nói.