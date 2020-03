3 đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán 20 bánh heroin bị khởi tố

ANTD.VN - Ngày 16-3, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy cực lớn từ Tây Bắc về Hà Nội.

Theo đó, đối tượng Vàng A Páo (SN 1993), trú tại bản Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên bị khởi tố bị can về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; hai đối tượng Vàng A Lồng, (SN 1989), trú tại xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Mông Văn Hợp (SN 1968), trú tại xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng bị khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Lồng và Hợp cùng tang vật vụ án

Trước đó, thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội về việc đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến các tuyến giao thông qua thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội đã phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Hà Nội phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Điện Biên qua Hà Nội, rồi đưa lên Cao Bằng, tuồn sang Trung Quốc tiêu thụ do đối tượng Vàng A Lồng cầm đầu.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định đối tượng Vàng A Lồng thường mua ma túy với số lượng lớn của một số người Lào, sau đó thuê Vàng A Páo vận chuyển để bán cho Mông Văn Hợp.

Đây là một đường dây khép kín, các đối tượng trong đường dây hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt. Bản thân Vàng A Lồng không trực tiếp cầm ma túy, mà thường đi xe khách đến trước làm “hoa tiêu” và giao dịch với Hợp, khi đối tượng Lồng nhận thấy địa điểm giao dịch an toàn sẽ liên lạc để Páo đi xe khách xuống mang ma túy đến giao cho Hợp.

Đối tượng Páo và tang vật vụ án

Trong đêm 6-3, Phòng CSĐT TP về ma túy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện và giám sát để nắm các di biến động của đối tượng, xác định nhóm này sẽ giao dịch, mua bán ma túy tại Hà Nội.

Khoảng 16h30 ngày 7-3, tại khu vực làng Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện sự xuất hiện của đối tượng Vàng A Páo, tổ công tác Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã áp sát, bắt quả tang, thu vật chứng là 20 bánh heroin có tổng trọng lượng 6,783,34 gam, 2 điện thoại di động cùng một số đồ vật tài liệu có liên quan...

Chiều cùng ngày, tại khu vực chân cầu Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội, lực lượng chức năng đã bắt tiếp 2 đối tượng Vàng A Lồng và Mông Văn Hợp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.