17 bánh heroin trong hành lý của người đàn ông đi tàu hỏa Bắc – Nam

ANTD.VN - Một thủ đoạn vận chuyển ma túy mới xuất hiện và bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện. Toàn bộ 17 bánh heroin được Bùi Anh Thương ngụy trang tinh vi cùng với hành lý xách tay trên chuyến tàu Bắc - Nam.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 1h20 ngày 21-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa đã phá chuyên án 220Đ, bắt quả tang đối tượng Bùi Anh Thương (SN 1972), trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định đang vận chuyển 17 bánh heroin và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua công tác trinh sát, lực lượng CSĐT TP về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện có một đối tượng sử dụng tàu hỏa để vận chuyển ma túy từ Bắc vào Nam. Đây là cách vận chuyển hoàn toàn mới, do đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hòa đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Chuyên án đã được đấu tranh trong một thời gian dài.

Đối tượng Bùi Anh Thương cùng tang vật vụ án

Sau nhiều ngày theo dõi di biến động của đối tượng, các trinh sát nhận định tối 20-2, Bùi Anh Thương có thể sẽ lên tàu từ Hà Nội đi TP.HCM và mang theo heroin nên Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử các tổ công tác để bám sát đối tượng. Đúng như dự kiến, khi đến địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khi tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện bên trong túi xách hành lý của Thương có 17 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Được biết, Bùi Anh Thương là đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh cướp tài sản; trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đây là chuyên án ma túy lớn, phức tạp, đối tượng có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi. Việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy phá thành công chuyên án này đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các nguồn ma túy thẩm lậu vào Thanh Hóa, hoặc trung chuyển qua địa bàn Thanh Hóa đi các địa phương khác.

Để kịp thời biểu dương thành tích xuất sắc của Ban chuyên án, Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến động viên, ghi nhận và thưởng nóng 30 triệu đồng cho Ban chuyên án của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa.