11 đối tượng dương tính ma túy trong quán karaoke

Vào hồi 0h30 ngày 24-12, tổ công tác Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Karaoke 99-thôn Tiền Đình, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, do Nguyễn Hữu Đức (SN 1983, trú tại Tiền Đình, Quế Nham, huyện Tân Yên, Bắc Giang) làm chủ. Tổ công tác đã phát hiện, bắt quả tang tại phòng hát Hoàng Gia của quán 11 đối tượng có biểu hiện nghi sử dụng ma túy.

Cơ quan Công an ghi lời khai của số đối tượng "bay lắc" trong quán karaoke

Tiến hành test nhanh tại chỗ, lực lượng công an phát hiện cả 11 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở Công an huyện để đấu tranh. Bước đầu, các đối tượng khai nhận số ma túy mà các đối tượng sử dụng là do khách hát mang đến hòa vào nước để cả nhóm cùng sử dụng.

Qua xác minh, cơ quan Công an làm rõ các đối tượng trên đều rất trẻ, đa số trong độ tuổi sinh năm 2002, 2004; đến từ các tỉnh Lạng Sơn, Nghệ An, Lai Châu, Hà Giang, Thành phố Hà Nội và Bắc Giang… Công an huyện Tân Yên đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.