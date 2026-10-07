Phan Minh Huyền thử sức với hình tượng người phụ nữ thôn quê

ANTD.VN - Rời xa những hình tượng "sang chảnh" quen thuộc, Phan Minh Huyền lần đầu vào vai một phụ nữ thôn quê lam lũ, dành phần lớn cuộc đời để vun vén cho các con trong phim truyền hình “Căn nhà không mái che”.

Tạo hình của Phan Minh Huyền trong phim "Căn nhà không mái che"

Sau một thời gian gắn với những nhân vật có đời sống và ngoại hình khá khác biệt, Phan Minh Huyền trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình do VFC sản xuất có tựa đề “Căn nhà không mái che”. Trong phim, nữ diễn viên lần đầu đảm nhận hình tượng một phụ nữ nông thôn, với tạo hình giản dị, công việc mưu sinh vất vả và cuộc sống chất chứa nhiều lo toan.

Cụ thể, cô vào vai Hạnh, người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ và giàu lòng tự trọng. Không có nghề nghiệp ổn định, Hạnh kiếm sống bằng việc bán rau, thu hái chè, nuôi lợn, nuôi gà. Cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn nhưng cô luôn cố gắng chịu đựng, nhẫn nhịn và đặt hai con là Thơ và Khang lên trên những mong muốn riêng của mình.

Khác với vẻ ngoài chỉn chu, hiện đại từng được khán giả biết đến qua “Thương ngày nắng về” hay “Cách em 1 mm”, Phan Minh Huyền xuất hiện trong hình ảnh một người phụ nữ thôn quê với quần áo giản dị, cuộc sống gắn với chợ quê, đồi chè và công việc đồng áng. Đây cũng là một trong những thay đổi đáng chú ý của nữ diễn viên khi trở lại với phim truyền hình.

Nhân vật Hạnh do Phan Minh Huyền đảm nhiệm và 2 con của cô ở trong phim

Lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ vào những năm 2010, “Căn nhà không mái che” kể về những gia đình lao động nhỏ bé đang xoay xở giữa cơm áo, nợ nần và những biến động của cuộc sống. Ở đó, mong muốn có một mái nhà bình yên cho con trở thành điểm chung của những người lớn, dù mỗi người lại có một hoàn cảnh và cách lựa chọn khác nhau.

Trong đó trung tâm câu chuyện là hai gia đình Hạnh và Toàn (do diễn viên Duy Hưng đóng). Hạnh một mình chăm sóc hai con trong khi Toàn, một người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe, cũng bươn chải nuôi hai con nhỏ là Triết và Mai. Một cơ duyên khiến hai gia đình vốn xa lạ bước vào cuộc sống của nhau, rồi dần đứng trước lựa chọn xây dựng một gia đình mới.

Tuy nhiên, sống chung không đồng nghĩa với việc những người xa lạ lập tức trở thành người một nhà. Sự khác biệt về tính cách, định kiến ban đầu và những va chạm giữa người lớn khiến mối quan hệ trong gia đình liên tục phát sinh mâu thuẫn. Với những đứa trẻ, việc bố mẹ quyết định đi bước nữa cũng đặt chúng trước một hoàn cảnh hoàn toàn mới, từ cảnh giác, hậm hực đến dần tìm thấy sự đồng cảm và gắn bó.

Phan Minh Huyền cùng dàn diễn viên trẻ tham gia diễn xuất cùng cô trên phim

Trong phim, tuyến nhân vật do 4 em nhỏ đóng gồm Thơ, Khang, Mai và Triết là tuyến nhân vật tạo nên một phần màu sắc riêng cho bộ phim. Từ những đứa trẻ không cùng huyết thống thường xuyên soi xét, cạnh khóe nhau, chúng dần trở thành những người anh em biết bảo vệ và chia sẻ với nhau. Sự thay đổi ấy góp phần đặt ra một câu hỏi giản dị về ý nghĩa của tình thân: liệu huyết thống có phải điều duy nhất quyết định một gia đình?

Nếu câu chuyện của những người lớn xoay quanh sinh kế, tình cảm và những lựa chọn sau đổ vỡ, tuyến trẻ em lại mang đến màu sắc trong trẻo hơn. Qua những va chạm đời thường, bộ phim khai thác quá trình những đứa trẻ học cách chấp nhận một gia đình mới, đồng thời nhận ra rằng tình cảm có thể được tạo nên từ sự chăm sóc và những tháng ngày cùng nhau vượt qua khó khăn.

Phan Minh Huyền chia sẻ cô bị thuyết phục ngay khi đọc kịch bản "Căn nhà không mái che"

Bối cảnh trung du phía Bắc cũng là một điểm đáng chú ý của “Căn nhà không mái che”. Đồi chè, khu chợ quê, những ngôi nhà ba gian, bếp củi, đống rơm, các món ăn truyền thống và trò chơi dân gian được đưa vào phim, tạo nên không gian sinh hoạt bình dị của một vùng quê trong giai đoạn đô thị hóa chưa phủ rộng. Những chi tiết này đồng thời gợi lại ký ức về đời sống nông thôn của một thế hệ khán giả.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu Phan Minh Huyền kết hợp với Duy Hưng, người đảm nhận vai Toàn. Mối quan hệ giữa Hạnh và Toàn là một trong những tuyến chính của câu chuyện, khi hai con người từng trải qua những mất mát riêng phải học cách mở lòng để cùng xây dựng một gia đình mới.

“Căn nhà không mái che” do Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương đạo diễn. Bùi Tiến Huy từng thực hiện các phim như: “Thương ngày nắng về”, “Chúng ta của 8 năm sau”, “Đồng hồ đếm ngược”, trong khi Phạm Gia Phương được biết đến qua “Độc đạo”, “Cách em một milimet”...

Chia sẻ về vai diễn mới, Phan Minh Huyền cho biết đây là nhân vật có nhiều điểm khác với những vai cô từng đảm nhận. Hạnh không có vẻ ngoài nổi bật hay cuộc sống đủ đầy, nhưng lại có đời sống nội tâm nhiều tầng, đặc biệt ở sự nhẫn nại và tình yêu dành cho các con. Chính những giới hạn của hoàn cảnh và cách nhân vật lựa chọn đối diện với chúng tạo ra thử thách cho nữ diễn viên.

Với câu chuyện xoay quanh những con người tìm kiếm một chốn bình yên sau những biến cố, “Căn nhà không mái che” hướng đến những vấn đề quen thuộc của đời sống gia đình nhưng khai thác từ nhiều góc nhìn, trong đó mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa những người không cùng huyết thống được đặt ở vị trí trung tâm.

Phim lên sóng lúc 20h các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hằng tuần trên VTV3 trong tháng 10-2026.

Một số hình ảnh của Phan Minh Huyền: