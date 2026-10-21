Phần Lan đặt mục tiêu mua 1 triệu quả mìn để cường tăng phòng thủ

ANTD.VN - Phần Lan đang lên kế hoạch mua khoảng 1 triệu quả mìn sát thương chống bộ binh nhằm tăng cường năng lực phòng thủ dọc biên giới với Nga, khi Helsinki đánh giá môi trường an ninh khu vực ngày càng xấu đi.

Thủ tướng Petteri Orpo đã gọi Nga, quốc gia nằm ở phía đông Phần Lan, là "mối đe dọa lâu dài"

Bộ Tư lệnh Lục quân Phần Lan đã bắt đầu thu thập thông tin từ các nhà cung cấp cho thương vụ trị giá khoảng 100 triệu euro (112 triệu USD).

Chính phủ Phần Lan muốn các doanh nghiệp trong nước đảm nhiệm phần lớn hoạt động sản xuất, với hợp đồng dự kiến được ký trước cuối năm 2027 và dây chuyền đi vào hoạt động từ năm 2028.

Ông Riku Mikkonen thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân cho biết, việc sản xuất trong nước sẽ mang lại nhiều lợi ích, dù khả năng mua từ nước ngoài vẫn chưa bị loại trừ. Khoảng 6 doanh nghiệp Phần Lan được cho là có đủ năng lực tham gia chương trình này.

Phần Lan đã rút khỏi Công ước Ottawa, hiệp ước quốc tế cấm sử dụng và tàng trữ mìn sát thương chống bộ binh.

Helsinki từng tham gia công ước năm 2012 và đã tiêu hủy hơn 1 triệu quả mìn theo các cam kết quốc tế. Tuy nhiên, nước này tuyên bố rút khỏi hiệp ước vào năm 2025 với lý do tình hình an ninh suy giảm và chính thức không còn bị ràng buộc từ tháng 1-2026.

Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan cũng đã có những bước đi tương tự, viện dẫn mối đe dọa an ninh sau cuộc xung đột tại Ukraine.

Thủ tướng Petteri Orpo nhiều lần nói rằng, Nga là mối đe dọa lâu dài đối với an ninh quốc gia.

Phần Lan có đường biên giới dài khoảng 1.340km với Nga và đã tăng cường đáng kể các biện pháp phòng thủ kể từ năm 2022. Ngoại trưởng Elina Valtonen ngày 19-10 còn kêu gọi Liên minh châu Âu ngừng cấp thị thực du lịch cho công dân Nga cho đến khi xung đột tại Ukraine chấm dứt.