Phân khu kiểm soát tiếp cận sân bay Phú Quốc chính thức vận hành

Công ty Quản lý bay miền Nam, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), đảm nhiệm tổ chức khai thác phân khu mới.

Việc đưa APP Phú Quốc vào khai thác là bước tiến trong nâng cao năng lực điều hành bay tại khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và chủ động chuẩn bị năng lực phục vụ APEC 2027. Điểm thay đổi là chức năng kiểm soát tại sân và kiểm soát tiếp cận được phân định rõ hơn, tạo điều kiện tổ chức các luồng bay đến, đi hiệu quả và an toàn.

Theo quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt, đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có công suất thiết kế khoảng 10 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm. Sân bay được quy hoạch cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có khả năng tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng như B747, B787, A350 hoặc tương đương.

APP Phú Quốc tiếp nhận chuyến bay đầu tiên VJ979

Quy hoạch định hướng xây dựng đường cất hạ cánh số 2 song song với đường cất hạ cánh hiện hữu, đồng thời phát triển đồng bộ hệ thống đường lăn, sân đỗ và các hạng mục hạ tầng liên quan. Định hướng đến năm 2050, công suất dự kiến đạt khoảng 18 triệu hành khách/năm và 50.000 tấn hàng hóa/năm.

Để đáp ứng quy mô phát triển đó, hạ tầng sân bay và năng lực quản lý, điều hành vùng trời cần được nâng cấp đồng bộ. Việc mở rộng đường cất hạ cánh, nhà ga, sân đỗ cần đi cùng khả năng tổ chức các chuyến bay đến, đi an toàn, hiệu quả.

Trước đây, Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc (TWR Phú Quốc) thực hiện điều hành tại sân và một phần chức năng điều hành bay tiếp cận. Khi lưu lượng hoạt động bay gia tăng, việc tổ chức lực lượng chuyên trách cho từng nhiệm vụ trở nên cần thiết.

Phân khu kiểm soát tiếp cận Phú Quốc (APP Phú Quốc) vừa đưa vào vận hành

Trên cơ sở đánh giá nhu cầu khai thác, dự báo tăng trưởng hoạt động bay và định hướng phát triển của sân bay, VATM đã chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án thiết lập Phân khu kiểm soát tiếp cận Phú Quốc. Đưa phân khu vào khai thác từ thời điểm này giúp chuẩn bị năng lực điều hành bay tương ứng với quá trình mở rộng sân bay, chủ động đáp ứng nhu cầu khai thác trong tương lai.

Theo phương án khai thác mới, TWR Phú Quốc đảm nhiệm vùng trời kiểm soát tại sân (CTR), còn APP Phú Quốc đảm nhiệm vùng trời kiểm soát tiếp cận (TMA).

TWR tập trung điều hành hoạt động bay tại sân, APP phụ trách các luồng bay đến, rời sân bay trong phạm vi trách nhiệm. Sự phối hợp giữa kiểm soát tại sân, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài giúp duy trì quá trình điều hành liên tục qua từng giai đoạn của chuyến bay.

Việc phân tách rõ chức năng điều hành giữa TWR và APP giúp tổ chức, phân luồng và điều hành hoạt động bay hiệu quả hơn; góp phần giảm tải khối lượng công việc cho kiểm soát viên không lưu tại TWR Phú Quốc và Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh (ACC Hồ Chí Minh). Phương án mới đồng thời tạo điều kiện áp dụng phương thức điều hành bay bằng giám sát.

Trước đó, VATM và Sun Group đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động hàng không, bảo đảm an toàn cho các chuyến bay, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Nội dung hợp tác tập trung vào quản lý an toàn, ứng dụng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường phối hợp tại các địa bàn trọng điểm, trong đó có Phú Quốc.

Phân khu mới tạo thêm điều kiện để VATM và các đối tác đáp ứng sự gia tăng của hoạt động hàng không, phục vụ các sự kiện đối ngoại quốc tế, đặc biệt là APEC 2027. Xa hơn, đây là bước chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài của hàng không Phú Quốc, bảo đảm năng lực điều hành vùng trời được nâng cao đồng bộ với tốc độ phát triển của sân bay.