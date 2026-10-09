Pakistan xác nhận triển khai binh sĩ tại Saudi Arabia

ANTD.VN - Pakistan, một đồng minh chủ chốt của Saudi Arabia, đã xác nhận việc triển khai binh sĩ tại vương quốc vùng Vịnh này, trong bối cảnh nhóm phiến quân Houthi (được Iran hậu thuẫn) tại Yemen liên tục thực hiện những cuộc tập kích xuyên biên giới nhắm vào các sân bay ở Saudi Arabia.

Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry của Pakistan. Ảnh chụp màn hình: CNN

“Các lực lượng của Pakistan đã có mặt tại đó. Đó là điều tôi có thể chia sẻ với các bạn”, Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Đài CNN vào ngày 7-10. Ông không tiết lộ cụ thể về số lượng binh sĩ hay năng lực tác chiến của lực lượng này, và cho biết đây là những thông tin mật.

Lời xác nhận từ ông Chaudhry - người đứng đầu cơ quan truyền thông của quân đội Pakistan - được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nước này, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ thống nhất triển khai lực lượng khẩn cấp theo một hiệp ước phòng thủ chung mới được ký kết.

Tướng Chaudhry nói rằng việc triển khai lực lượng Pakistan “không phải là chuyện ngẫu nhiên hay đột ngột”, đồng thời cho biết Pakistan đã duy trì sự hiện diện quân sự tại Saudi Arabia trong nhiều thập kỷ qua.

Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về việc liệu binh sĩ Pakistan có tham gia vào chiến dịch ở Yemen hay không. “Bất cứ khi nào xảy ra xung đột quân sự, không quốc gia tham gia nào lại công khai cách thức và địa điểm triển khai lực lượng của mình”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ sự tham gia nào cũng sẽ “mang tính chất phòng thủ”.

Ngọn lửa bốc lên tại một cơ sở thuộc Tập đoàn dầu khí Aramco của Saudi Arabia ngày 3-10-2026. Ảnh: AFP/Getty Images

Theo các quan chức Saudi Arabia, trong 2 ngày qua, lực lượng Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Sân bay Quốc tế Abha (gần biên giới Yemen) và Sân bay Quốc tế King Khalid (tại Thủ đô Riyadh), khiến 3 người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công này cho thấy xung đột đang ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến lãnh thổ Saudi Arabia, trong bối cảnh Riyadh tăng cường hỗ trợ chiến dịch quân sự của Chính phủ Yemen.

Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn - hiện kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, bao gồm Thủ đô Sanaa, - đã giao tranh với lực lượng Chính phủ Yemen (được quốc tế công nhận) và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu kể từ năm 2015.

Xung đột bùng phát mạnh trở lại vào tháng 7 vừa qia, ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, với việc Houthi sử dụng tên lửa tấn công các cơ sở dầu khí và tàu chở dầu của Saudi Arabia, mở rộng phạm vi cuộc chiến tại Trung Đông. Riyadh đã đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm hỗ trợ lực lượng Chính phủ Yemen.

Những ngày gần đây, lực lượng Chính phủ Yemen tuyên bố đã đạt được bước tiến gần Eo biển chiến lược Bab al-Mandeb dọc theo bờ Biển Đỏ của Yemen - khu vực mà Houthi cho biết đã kiểm soát hiệu quả vào tháng trước. Đáp lại, Houthi đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Saudi Arabia.