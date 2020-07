Xử lý nghiêm xe khách vi phạm ban đêm, phòng ngừa tai nạn thảm khốc

Hàng chục người chết và bị thương khiến cho dư luận rúng động và đặt ra nhiều câu hỏi về sự an toàn của những chuyến xe khách xuyên đêm, trong điều kiện lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy, phương tiện không đủ an toàn kỹ thuật…

Liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn kinh hoàng

Cho đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ôtô làm 15 người chết. Vụ tai nạn này được xem là kinh hoàng nhất trong vòng nhiều năm qua, khi số người thiệt mạng rất lớn, kéo theo nhiều người bị thương.

Liên tiếp nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cả nước, khiến dư luận lo lắng, bàng hoàng

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 26-7, chiếc xe khách BKS 73B-009.25 do Hoàng Trung Toán (27 tuổi, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) điều khiển chở hàng chục người đang đi họp lớp đi trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía tây. Khi đến khu vực cầu Trạ Ang, đoạn qua huyện Bố Trạch, xe bất ngờ bị lật xuống rãnh ven đường. Vụ tai nạn khiến 9 người tử vong tại chỗ, 6 người khác tử vong trên đường đi cấp cứu và tại bệnh viện. 21 nạn nhân khác trên xe đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Con số tử vong trong vụ tai nạn trên đến thời điểm này là 15 người, chưa kể số bị thương, khiến cho bất cứ ai cũng phải kinh hoàng.



Trước đó, vào lúc 1 giờ 00 phút ngày 21/7/2020, tại Km 1767 trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách mang biển kiểm soát 86B-010.87, của nhà xe Anh Trinh và xe tải mang biển kiểm soát 79N-0315 (tỉnh Lâm Đồng), làm chết 8 người, bị thương 7 người. Về các vụ tai nạn kinh hoàng, phải kể đến vụ TNGT xảy ra vào tối 10-7 tại tỉnh Quảng Ninh, làm chết 4 người. Một ngày sau (ngày 11-7), tiếp tục xảy ra vụ TNGT tại tỉnh Kon Tum làm chết 6 người, bị thương 35 người.



Ngay sau vụ TNGT tại Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm để TNGT xảy ra; đồng thời nhanh chóng khắc phục không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra xe khách hoạt động nhất là vào ban đêm

Bộ Công an cũng chỉ đạo Cục CSGT và Công an các địa phương tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này. Ngay sau đó, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tăng cường tuần tra ban đêm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, với mục đích ngăn chặn không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe tải, nhất là xe khách.



Chặn đứng TNGT



Theo ghi nhận của chúng tôi, 23 giờ đêm 28-7, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 1) tiến hành tuần tra xử lý vi phạm ATGT vào buổi đêm theo chỉ đạo của Bộ Công an và Cục CSGT. Việc đầu tiên khi dừng phương điện để kiểm tra đó là đo nồng độ cồn đối với lái xe. Các phương tiện kinh doanh vận tải được CBCS - CSGT lưu tâm kiểm tra.



Thống kê của Cục CSGT cho thấy, trong 28 vụ TNGT đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra từ đầu năm 2020 đến nay, tai nạn liên quan đến xe tải, xe khách chiếm hơn 37%. Đây là con số rất lớn, đáng báo động bởi tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng của những phương tiện này. Còn nếu tính riêng TNGT liên quan đến xe khách, 7 tháng đầu năm 2020 đã xảy ra 398 vụ TNGT liên quan đến 416 xe ô tô chở khách, làm chết 273 người, bị thương 258 người.

CSGT kiểm tra chặt kịp thời phát hiện những trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép phòng chống dịch Covid-19

Theo ghi nhận của phóng viên, quá trình kiểm tra xe khách trên các tuyến cao tốc trong đêm, CSGT tiến hành kiểm tra giấy tờ xe và người lái xe, đặc biệt là nhắc tài xế cũng như hành khách chú ý thắt dây an toàn, phòng ngừa không để xảy ra sự cố, tai nạn trên đường. Bên cạnh đó, trước diễn biến của dịch Covid-19 đang có chiều hướng phức tạp trở lại, CSGT còn tập trung tuyên truyền, nhắc nhở lái xe, hành khách đeo khẩu trang, chấp hành quy định phòng, chống dịch. CSGT cũng tăng cường kiểm tra đối với những lái xe có biểu hiện nghi vấn chở người nhập cảnh, xuất cảnh trái phép.



Theo Cục CSGT, việc tăng cường tuần tra vào ban đêm xuất phát từ những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông thời gian gần đây, nhất là việc xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thống kê cũng chỉ ra thời gian thường xảy ra TNGT bắt đầu từ 18h hôm trước, đến 5h sáng hôm sau.



Đại diện Cục CSGT cảnh báo: Khi điều khiển phương tiện vào ban đêm đường thường vắng hơn ban ngày, nhiều lái xe cũng dễ nảy sinh tâm lý chạy nhanh hơn, dễ vi phạm tốc độ hơn. Buổi đêm cũng hạn chế tầm nhìn và việc quan sát của lái xe. Nhưng quan trọng là điều khiển xe ban đêm, cơ thể con người bị thay đổi nhịp sinh học dễ dẫn tới mệt mỏi cộng với tâm tâm lý chủ quan, là những nguyên nhân tiềm ẩn để TNGT có thể ập đến bất cứ lúc nào.



Ngoài những nguyên nhân chủ quan thuộc về người điều khiển phương tiện, còn phải kể đến nguyên nhân khách quan do hệ thống công trình, kết cấu hạ tầng giao thông thiếu an toàn, bất cập về tổ chức giao thông, cũng như việc quản lý đối với đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải hiện nay còn bị xem nhẹ.



Thiếu tá Trịnh Trung Sỹ, Đội phó Đội 1 cho biết: "Lực lượng CSGT trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai thực hiện xử lý theo những lỗi nguy hiểm, có nguy cơ dẫn đến mất ATGT, gây TNGT như dừng đỗ trên cao tốc, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, ma túy... Ngoài ra chúng tôi còn chủ động tuyên truyền cho tài xế và hành khách thắt dây an toàn, để đảm bảo trong quá trình lưu thông trên đường, hạn chế được những nguy cơ mất an toàn".