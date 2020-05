Xem xét mở lại một số đường bay quốc tế sau Covid-19

Bộ GTVT vừa Cục hàng không Việt Nam nghiên cứu, đề xuất thời điểm nối lại một số đường bay quốc tế trước 10/6 để trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng, các hãng hàng không trong nước đều sẵn sàng bay quốc tế như thời điểm trước dịch, Cục Hàng không đã có kế hoạch nối lại các đường bay, song phụ thuộc vào đánh giá tình hình dịch bệnh tại các quốc gia.

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid -19 sẽ đánh giá và quyết định thời điểm cho mở đường bay nào.

Việt Nam sẽ xem xét nối lại đường bay quốc tế sau Covid-19

Cục Hàng không Việt Nam cũng đã tiếp nhận đề nghị của nhiều hãng hàng không Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc muốn được bay đến Việt Nam.

Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 5, lượng khách qua cảng hàng không trên cả nước đạt 2,88 triệu khách, giảm 70% so với tháng 5/2019. Trong số này, khách quốc tế đạt 78.000 khách, giảm 97,6%, khách nội địa đạt 2,8 triệu khách, giảm 56,6%.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 1,47 triệu khách, giảm 67,9% (khách nội địa đạt 1,4 triệu khách, quốc tế đạt 71.000 khách).

Đáng lưu ý, mức giảm so với cùng kỳ 2019 dù quá lớn (khách nội địa giảm 56,6%, quốc tế giảm 97,6%) tuy nhiên, so với tháng 4, con số này đã tăng đáng kể do những ảnh hưởng tích cực từ công tác chống dịch Covid-19.

Cụ thể, trong tháng 4, lượng hành khách thông qua cảng hàng không trong tháng 4 đạt 188.000 khách, giảm 98% so với tháng 4/2019. Khách quốc tế đạt 21.000 khách, giảm 99,4%. Khách nội địa đạt 167.000, giảm 97,3% so với tháng 4/2019

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 86 nghìn khách, giảm 98,1%. Trong đó khách quốc tế đạt 2.400, giảm 99,8%; Khách nội địa đạt 83.600, giảm 97,3%.