Xe Volvo và Mazda đều gặp lỗi liên quan đến phanh

Nhanh chóng khắc phục lỗi để xe vận hành an toàn

Theo Cục CT&BVNTD, Công ty TNHH Sweden Auto có thông báo triệu hồi xe Volvo với các dòng xe: SUV, Sedan và Estate, thời gian sản xuất: 21/1/2019 – 15/3/2020. Các sản phẩm cụ thể là xe: XC90 T6 AWD Inscription sản xuất tại Thụy Điển; XC60 T6 AWD, Inscription, XC40 T5 AWD R-Design sản xuất tại Malaysia; V90 Cross Country T6 AWD sản xuất tại Thụy Điển và S90 T6 AWD Inscription sản xuất tại Malaysia gặp lỗi phần mềm liên quan đến phanh.

Cụ thể, trong một số tình huống nhất định, nếu người lái không phản ứng khi gặp chướng ngại vật, tính năng “Phanh tự động” sẽ không kích hoạt để hỗ trợ (ví dụ khi phát hiện một số đối tượng cắt ngang như người đi bộ và người đi xe đạp). Tuy nhiên, hệ thống phanh thông thường cùng tất cả các tính năng an toàn khác của xe (Intellisafe) vẫn hoạt động bình thường và hoàn toàn không ảnh hưởng bởi vấn đề này.

Hệ thống cũng vẫn luôn cung cấp cảnh báo va chạm phía trước (thông báo bằng âm thanh và tín hiệu) cho người lái. Vì thế, những chiếc xe nằm trong phạm vi ảnh hưởng vẫn hoàn toàn đáp ứng đủ những điều kiện an toàn để vận hành.

Nguyên nhân của tình trạng này là do một phần của mã lập trình phần mềm trong ASDM (Active Safety Domain Master) bị thiếu. Tín hiệu chất lượng từ camera tích hợp trên ASDM có thể bị triệt tiêu, dẫn đến việc giảm cấp chất lượng tính năng AEB (Hệ thống phanh khẩn cấp tự động).

Tương tự, Công ty TNHH MTV sản xuất Ô tô Thaco Mazda cũng triệu hồi 640 xe Mazda để cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống phanh hỗ trợ (SBS), nhằm khắc phục hiện tượng hệ thống hỗ trợ phanh (SBS) tự động kích hoạt trên một số xe thuộc dòng xe All New Mazda3 do Công ty TNHH MTV sản xuất Ô tô Thaco Mazda sản xuất và lắp ráp.

Trên một số xe bị ảnh hưởng có thể gặp phải hiện tượng hệ thống hỗ trợ phanh SBS vô tình được kích hoạt phanh hoặc dừng xe một cách tự động dẫn đến nguy cơ xảy ra va chạm với phương tiện phía sau xe.

Nguyên nhân là do phần mềm điều khiển hệ thống hỗ trợ phanh (SBS) bên trong hộp VCM (Vehicle Control Module) chưa phù hợp với điều kiện giao thông thực tế, có thể khiến hệ thống hỗ trợ phanh (SBS) hiểu nhầm một số tình huống rằng xe đang ở gần với vật cản hoặc các xe khác xung quanh (do phát hiện không chính xác vật cản phía trước) và tự kích hoạt phanh kèm với âm thanh cảnh báo thông báo trên màn hình đa thông tin trên bảng điều khiển.

Chủ nhân các xe thuộc diện nêu trên cần mang xe tới các đại lý của Volvo và Mazda để được hỗ trợ, khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.