Xe kinh doanh đổi sang biển kiểm soát màu vàng, doanh nghiệp vận tải nói gì?

ANTD.VN - Thông tư 58/2020 của Bộ Công an quy định, toàn bộ xe kinh doanh vận tải phải đổi sang biển số nền vàng, chữ và số màu đen từ ngày 1/8 tới đây. Quy định này được phần đa các doanh nghiệp vận tải ủng hộ.

Đại diện ứng dụng gọi xe Grab Việt Nam cho biết, hãng đã nắm bắt được thông tin đồng thời đang tích cực làm việc cùng các cơ quan chức năng và các hợp tác xã đang hợp tác với Grab cung cấp dịch vụ GrabCar để có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết đến các đối tác tài xế nhằm đảm bảo tuân thủ Thông tư 58 của Bộ Công an.

Còn với ứng dụng gọi xe be, đại diện Công ty CP be Group cho rằng, Be đang tiếp tục theo dõi kế hoạch thực hiện của Thông tư mới này và sẽ chủ động nhắn tin, liên lạc với các đối tác tài xế của hãng.

Từ ngày 1/8 tới đây, ô tô kinh doanh vận tải sẽ sử dụng BKS màu vàng, thay vì màu trắng như hiện nay

“Quy định đưa ra yêu cầu tài xế xe kinh doanh vận tải đăng ký mới sẽ bắt đầu chuyển sang biển màu vàng từ ngày 1/8 và các phương tiện kinh doanh đã hoạt động trước đó sẽ phải chuyển đổi sang biển vàng trước ngày 31/12/2021.

Do đó, các tài xế sẽ tự liên hệ với cơ quan chức năng để chuyển đổi biển số màu vàng theo quy định, đồng thời be sẽ hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến đến các lái xe.

Be đang phối hợp và có những chính sách hỗ trợ tài xế để thực hiện nghiêm theo đúng Thông tư 58 của Bộ Công an ban hành”, đại diện be cho hay.

Với hãng taxi công nghệ G7, ông Nguyễn Anh Quân, Giám đốc Công ty CP G7 Taxi cho biết đơn vị hoàn toàn ủng hộ việc quy định xe kinh doanh vận tải mang biển kiểm soát màu vàng.

“Vấn đề này Hiệp hội taxi Hà Nội cũng đã nhiều lần có ý kiến, bày tỏ quan điểm ủng hộ và nên triển khai sớm để việc phân biệt, quản lý đơn giản hơn. Không đánh đồng xe cá nhân với xe kinh doanh vận tải”, ông Quân cho hay.

Về kinh phí để chuyển đổi từ biển số màu trắng sang màu vàng, ông Quân cho rằng, với chi phí 150.000 đồng/biển số thì cũng không phải là lớn đối với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, điều mà người đứng đầu G7 Taxi cũng như các doanh nghiệp vận tải khác băn khoăn là việc đổi biển số sang màu vàng được triển khai cấp như thế nào để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của đơn vị cũng như lái xe.

“Việc đổi số từ màu trắng sang màu vàng theo quy định mới chỉ là đổi màu biển số hay đồng thời đổi luôn biển kiểm soát và phương tiện có phải đi đăng kiểm lại hay không? Nếu phương tiện lại phải thay đổi biển kiểm soát thì phức tạp và kéo theo một loạt chi phí cho doanh nghiệp vận tải”, ông Quân lo ngại.

Theo Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia ông Khuất Việt Hùng, về việc triển khai Thông tư 58, Ủy ban đã có đề nghị từ rất lâu và dự báo trong quá trình thực hiện sẽ có nhiều ý kiến cả đồng thuận và trái chiều trong việc phân định giữa xe kinh doanh và không kinh doanh.

Cũng theo ông Hùng, hiện nay, các nước đều phân định rõ các loại hình hoạt động của phương tiện, xe nào đăng ký kinh doanh mới được phép kinh doanh. Hiện chúng ta chung một biển trắng nên không biệt được, sau khi gắn biển theo quy định bắt buộc tất cả các xe kinh doanh phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cũng cho rằng, ranh giới giữa các xe kinh doanh và xe cá nhân ở nước ta hiện chưa rõ ràng. Theo thông lệ, các nước có hệ số an toàn giao thông cao trên thế giới đều có sự phân định màu biển số giữa các xe kinh doanh và không kinh doanh.

“Cơ quan thực thi cần đơn giản hóa thủ tục tối đa cho chủ xe. Sẽ có một lượng lớn phương tiện phải đổi biển, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đề nghị cơ quan thực thi cân nhắc đảm bảo hài hòa thủ tục, chi phí để tránh ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau dịch bệnh”, ông Quyền bày tỏ.

Theo Thông tư 58 do Bộ Công an vừa ban hành về việc quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định, từ ngày 1/8/2020, biển số ôtô kinh doanh vận tải sẽ có nền màu vàng, chữ và số màu đen, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z, quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 25.

Ngoài ra, đối với các phương tiện kinh doanh đã hoạt động trước đó, Thông tư này cũng quy định sẽ phải chuyển đổi sang biển vàng trước ngày 31/12/2021.