Xe đầu kéo cháy trơ khung trên QL 1A

ANTD.VN -Đang lưu thông trên đường, chiếc xe đầu kéo chở hoa quả bất ngờ bị lửa thiêu rụi. Rất may, tài xế kịp thoát ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 1h sáng ngày 24-5, trên QL 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Đám cháy bùng lên và bao trùm lấy chiếc xe trong đêm tối (ảnh công an cung cấp)

Vào thời điểm đó, chiếc xe đầu kéo mang BKS: 12R - 002.60 do tài xế Cao Bắc Giang (SN 1987) trú tại xã Trung Hóa, huyện Ninh Hóa, Quảng Bình điều khiển đang lưu thông trên QL 1A theo hướng Vinh – Hà Nội.

Khi đi đến địa phận xã Diễn Kỷ thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy. Rất may, tài xế nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động xe chuyên dụng cùng 16 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.

Khi đám cháy được khống chế, chiếc xe đã bị thiêu rụi

Sau khoảng 20 phút chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lúc này, chiếc xe đã bị lửa thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.