Vụ tai nạn xe điện khiến nữ sinh thiệt mạng: Lưu ý không thể bỏ qua

ANTD.VN - Thời gian gần đây, những vụ tai nạn hy hữu liên quan đến xe điện như không làm chủ được tay ga, trượt bánh xe, chập điện… thường xuyên xuất hiện và đã trở thành một mối bận tâm lớn, đặc biệt liên quan đến lứa tuổi học sinh. Xe điện là phương tiện di chuyển có nguyên lý hoạt động đơn giả, dễ di chuyển. Tuy nhiên, sử dụng loại phương tiện này như thế nào để đảm bảo an toàn thì không phải ai cũng biết.

Theo VTC News, chiều 24/12, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra bên đường Lê Thánh Tông (Ngô Quyền, Hải Phòng) khiến một nữ sinh THPT thiệt mạng. Theo các nhân chứng, thời điểm tai nạn xảy ra, xe máy điện của nữ sinh bị đổ do trượt cát dưới đường. Cùng lúc đó, xe ô tô tải đi tới chèn ngang người nữ sinh khiến em thiệt mạng.

Trước đó, Dân Trí cũng đã đưa tin, tháng 10/2019 tại Quảng Ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe điện với xe đạp khiến 1 người tử vong. Hai học sinh lớp 8 tại TP. Quảng Ngãi điều khiển xe đạp điện đến trường thì xảy ra va chạm giao thông. Vụ va chạm làm cụ bà gần 70 tuổi bị chấn thương nặng và tử vong sau đó. Vụ tai nạn đáng tiếc này như lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh đang cho con em sử dụng xe đạp điện, xe máy điện đến trường.

Hiện trường vụ nữ sinh điều khiển xe máy điện thiệt mạng tại Hải Phòng

Xe điện là một phương tiện di chuyển phổ biến nhưng không phải ai cũng biết cách đi xe điện đúng và an toàn. Khi sử dụng xe bạn nên đọc qua hướng dẫn và lưu ý trong cách vận hành để phòng tránh những sự cố không mong muốn. Sau đây là những lưu ý không thể bỏ qua khi mua và sử dụng xe điện.

Lựa chọn xe chính hãng

Hiện nay, thị trường xe điện Việt Nam rất đa dạng về thương hiệu, kiểu dáng, mẫu mã… Tuy nhiên, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng được nhiều cửa hàng trà trộn và bày bán tràn lan. Trong khi, xe điện chất lượng chỉ bằng 2/3 so với xe đạp điện chính hãng nhưng lại được bán với giá tương đương xe có thương hiệu hoặc rẻ hơn 1 - 2 triệu đồng/chiếc, khiến nhiều phụ huynh mua nhầm.

Chất lượng xe điện được đánh giá ở 3 bộ phận: ăcquy (hoặc là pin), động cơ và bộ điều khiển. Với loại chất lượng kém sẽ nhanh bị sụt điện, động cơ hay trục trặc... Bệnh cạnh đó, việc sửa chữa ở các thương hiệu giả, nhái thường rất khó khăn, chi phí lớn. Đặc biệt, yếu tố an toàn của bộ khung, phanh xe, lốp… không được đảm bảo.

Cân nhắc khi mua xe điện cho con

Để mua đúng xe đạp điện chất lượng tốt, cần lưu ý lựa chọn xe có dập nổi thương hiệu của nhà sản xuất trên động cơ, ở vòng bi, mayơ bánh sau xe. Những xe giả hiện nay phần lớn không có.

Ngoài ra, xe chất lượng cao sẽ có phiếu tiêu chuẩn chất lượng, trên mỗi dòng ghi các thông tin như tên xe, loại xe, thông số kỹ thuật có đóng dấu của nhà sản xuất...

Dạy kỹ năng an toàn giao thông là rất quan trọng

Người điều khiển xe điện nói chung và đặc biệt là lứa tuổi học sinh khá chủ quan khi tham gia giao thông. Nhiều phụ huynh giao xe cho con nhưng ít khi giám sát hoặc nhắc nhở để con chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông.

Thông thường các loại xe điện không gắn gương chiếu hậu, đèn xi nhan, nên việc chuyển hướng cũng có thể xảy ra tai nạn. Loại xe này chạy không có tiếng động, nên khi vượt, các xe khác đang lưu thông cùng chiều khó phát hiện, dễ xảy ra va chạm.

Để đảm bảo an toàn, nên có "khóa huấn luyện" kỹ càng cho con tập làm quen với việc tham gia giao thông. Hãy nhắc nhở người điều khiển chấp hành đúng các quy định giao thông: đội mũ bảo hiểm chất lượng.

Chỉ nên chạy xe với vận tốc tối đa 25 km một giờ, vì các thông số về thiết kế khung xe, bánh xe không phù hợp để đi với tốc độ cao hơn.

Cần đội mũ bảo hiểm khi dùng xe điện tham gia giao thông

Ngoài ra, hãy kiểm tra trước khi sử dụng, như kiểm tra hai lốp trước và sau, hệ thống phanh, tra dầu để bóp phanh bị cứng hoặc rít. Dựng chân chống giữa và nhấn ga xem động cơ có hoạt động trơn tru hay có bị kẹt không.

Sau đó xem xét dây nối giữa bình pin và động cơ, nếu bộ dây này có vấn đề (bị đứt hoặc nghẽn mạch), xe sẽ không thể kích hoạt được chức năng chạy điện.

Cách sử dụng xe đạp điện hiệu quả

Xe điện tuy có nguyên lý hoạt động đơn giản nhưng nếu không biết cách sử dụng sao cho hợp lý thì khả năng xảy ra rủi ro khá cao. Đã có rất nhiều trường hợp nguy hiểm đến tính mạng con người do thiếu hiểu biết trong việc điều khiển xe. Vậy nên bạn cần sử dụng xe điện theo các bước sau:

Khởi động xe

Điều chỉnh phần yên sao cho phù hợp với chiều cao cũng như tầm với của người sử dụng. Lựa tư thế ngồi thật thoải mái và thuận tiện nhất, tay trái sẽ giữ tay phanh bên trái còn tay phải cắm chìa khóa vào ổ khóa. Sau khi bạn văn khóa đến vị trí ON thì đèn báo sẽ bật sáng.

Tiếp theo một chân bạn chạm đất, chân còn lại thì đặt lên bàn đạp. Bạn dùng tay phải vặn ga theo hướng ngược chiều kim đồng hồ thì xe sẽ bắt đầu di chuyển. Lưu ý nên lên ga từ từ để tránh bị bất ngờ. Đặt chân còn lại của bạn lên bàn đạp rồi mới điều chỉnh tay ga đạt đến tốc độ mà mình mong muốn.

Trong khi vận hành xe

Để khởi động xe bạn cần thực hiện tuần tự theo các bước sau:

Khởi động từ từ bắt đầu từ nấc trung bình cho đến nấc cao hơn, tránh vặn ga hết ga hay tăng tốc độ bất ngờ làm ảnh hưởng tiêu cực đến bình ắc quy.

Đối với những xe có thiết kế bàn đạp phụ thì khi gặp con dốc hay tải nặng bạn cần sử dụng bàn đạp này để tăng thêm lực cho xe.

Hạn chế phanh tay và nên tạo thói quen thả tay ga rồi mới bóp phanh để đảm bảo sự an toàn và tránh gây hại cho động cơ, bình ắc quy.

Không nên tải quá nặng vì việc làm này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ xe, bên cạnh đó bộ xử lý điện và một số bộ phận khác cũng bị ảnh hưởng.

Chú ý khi dừng xe

Khi muốn dừng xe, không nên phanh xe đột ngột mà hãy nhả ga từ từ. Tắt hẳn khóa điện khi không dùng nữa để đảm bảo xe không bị lên ga đột ngột, khiến bạn mất sự kiểm soát.

Để bảo đảm an toàn cho con em mình cũng như người tham gia giao thông, phụ huynh cần có sự trao đổi, giáo dục, giám sát con em mình để các cháu tuân thủ các quy định an toàn giao thông. Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng xe điện để các cháu nâng cao ý thức trong tham gia giao thông, bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.