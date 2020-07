VinFast tặng 50.000 pin xe máy điện cho học sinh – chung tay "kiến tạo tương lai xanh"

Tham gia chương trình, 50.000 học sinh trên toàn quốc sẽ có cơ hội sở hữu xe máy điện VinFast với giá tốt “chưa từng có”: chỉ 12.900.000 đồng cho VinFast Ludo và 14.900.000 đồng cho VinFast Impes, đã bao gồm pin Lithium-ion.

Pin Lithium-ion được sử dụng trong các xe máy điện VinFast là loại cao cấp, do liên doanh giữa VinFast và LG Chem (Hàn Quốc) sản xuất, có chất lượng châu Âu và khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IP67, phù hợp với điều kiện khí hậu, giao thông Việt Nam. Trị giá của pin là 8.600.000 đồng, được bán kèm theo xe hoặc cho thuê và đổi pin theo các gói dịch vụ do VinFast cung cấp.

Với việc được tặng kèm pin thông qua chương trình “Kiến tạo tương lai xanh”, xe máy điện sử dụng pin của VinFast hiện có giá tốt bậc nhất trên thị trường. Chương trình mang đến cơ hội sở hữu xe máy điện chất lượng châu Âu với mức giá dễ tiếp cận cho đa số người tiêu dùng.

Hiện pin Lithium-ion được bảo hành chính hãng lên tới 3 năm, và được VinFast cung cấp dịch vụ cứu hộ pin 24/7 nhằm xử lý nhanh nhất các sự cố về pin, đảm bảo sự an tâm tối đa cho người sử dụng.

Phát biểu về chính sách ưu đãi vượt trội của chương trình, ông Hoàng Hà - Phó Tổng giám đốc kinh doanh - marketing xe máy điện VinFast cho biết: “Kiến tạo tương lai xanh là chương trình ưu đãi đặc biệt, được VinFast dành riêng cho thế hệ trẻ Việt Nam nhằm thúc đẩy lối sống xanh, có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Vì thế, VinFast sẵn sàng đầu tư 430 tỷ đồng để đồng hành cùng các chủ nhân tương lai của đất nước, chung tay kiến tạo nên một Việt Nam xanh, sạch và an toàn hơn cho thế hệ mai sau”.

Chương trình “Kiến tạo tương lai xanh” sẽ được triển khai từ ngày 01/7/2020 đến 30/9/2020 trên phạm vi toàn quốc, hoặc đến khi trao tặng hết 50.000 phần quà (tùy điều kiện nào tới trước). Đặc biệt, 5.000 khách hàng đầu tiên mua xe, chia sẻ thông tin, hình ảnh lên Facebook cá nhân kèm hashtag #kientaotuonglaixanh và gắn thẻ 3 người bạn để lan tỏa thông điệp sống xanh sẽ được nhận thêm một phần quà ý nghĩa từ VinFast.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng truy cập: https://uudaixemaydien.vinfast.vn hoặc liên hệ hotline 1900.23.23.89.