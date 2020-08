Vietjet sẽ tổ chức 4 chuyến bay đưa khách mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội và TP.HCM

Hãng hàng không Vietjet cho biết, hãng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện 4 chuyến bay giữa Đà Nẵng và Hà Nội, TP.HCM trong hai ngày 13 và 14/8/2020 để hỗ trợ đưa hành khách bị mắc kẹt tại Đà Nẵng trở về Hà Nội và TP.HCM.

Lịch trình cụ thể các chuyến bay như sau, 2 chuyến chặng Đà Nẵng – Hà Nội ngày 13/8 khởi hành lần lượt lúc 9h00 và 16h00; 2 chuyến chặng Đà Nẵng – TP.HCM ngày 14/8 khởi hành lần lượt lúc 9h00 và 16h00.

Vietjet sẽ thực hiện 4 chuyến bay đưa du khách mắc kẹt tại Đà Nẵng về Hà Nội và TP.HCM

Hành khách trên các chuyến bay này là khách du lịch bị kẹt tại Đà Nẵng do thành phố thực hiện giãn cách xã hội, trong đó bao gồm nhiều trẻ em. Hành khách và phi hành đoàn sau khi trở về phải thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly y tế tại địa phương theo quy định.

Vietjet đã thực hiện nhiều chuyến bay giải cứu và đến nay, tất cả phi công tiếp viên của hãng đều an toàn

Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan quản lý, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn trước, trong và sau khi thực hiện chuyến bay. Đến nay, phi công, tiếp viên, nhân viên của hãng đều an toàn.

Đây là những chuyến bay nội địa đầu tiên Vietjet thực hiện để chuyên chở các hành khách mắc kẹt tại địa phương trong nước vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trước đó, với tinh thần và trách nhiệm với cộng đồng, Vietjet cũng đã thực hiện nhiều chuyến bay đón công dân Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới về nước; vận chuyển hàng nghìn tấn hàng hóa thiết yếu, trang thiết bị y tế phòng chống dịch; hỗ trợ vận chuyển miễn phí cho các y bác sĩ và nhân viên y tế...

Tính tới cuối tháng 7, Vietjet đã đưa được gần 10.000 công dân Việt Nam ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Sri Lanka, Bangladesh, Philippines, Brunei, Indonesia và Myanmar về nước an toàn.