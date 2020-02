Vi phạm pháp luật khi ghi âm, ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ có thể bị phạt tù

ANTD.VN -Thông tư 67/2019/TT-BCA về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quy định, từ 15-1-2020, người dân có quyền giám sát lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình. Tuy vậy, hoạt động này phải tuân thủ các điều kiện theo quy định.

Giới hạn của việc ghi âm, ghi hình CSGT làm nhiệm vụ

Được biết, quy định trên không phải là mới song lần đầu tiên được cụ thể hóa tại Thông tư 67/2019/TT-BCA. Theo Hiến pháp, người dân được làm những gì pháp luật không cấm. Ngoài ra, từ năm 2013, Cục CSGT đã có Văn bản số 2315/C67-P6 nêu rõ “trường hợp nhân dân hoặc phóng viên báo, đài quay phim, chụp ảnh thì không được ngăn cản (trừ nơi cấm quay phim, chụp ảnh)”.

Như vậy, theo văn bản trên, người dân được quyền quay phim, chụp ảnh (trừ nơi cấm quay phim, chụp ảnh) CSGT đang làm nhiệm vụ; không ai được phép ngăn cản.

Người dân có quyền ghi âm, ghi hình CSGT làm việc nhưng phải tuân thủ quy định

Tuy nhiên, cũng theo Thông tư 67, việc ghi âm, ghi hình hoạt động của CSGT khi làm nhiệm vụ phải đảm bảo điều kiện “không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sỹ khi đang thực thi nhiệm vụ”, nghĩa là người dân không được có những hành vi cản trở công vụ hoặc gây mất trật tự công cộng, làm ùn tắc giao thông.

“Việc giám sát qua ghi âm, ghi hình phải có văn hóa, người thực hiện không cầm máy quay, điện thoại gí sát vào mặt CSGT hoặc có lời nói, cử chỉ lăng mạ, xúc phạm người thi hành công vụ” – Luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích..

Bên cạnh đó, việc ghi âm ghi hình phải được thực hiện ngoài khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) – được xác định là nơi giới hạn bằng cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng để cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT và ANTT. Cá nhân vi phạm quy định về an toàn giao thông phải chấp hành hiệu lệnh, đưa xe vào nơi xử lý.

Trong trường hợp các tổ tuần tra kiểm soát, tổ công tác của lực lượng CSGT đang phối hợp với công an truy bắt tội phạm thì người dân cũng cần tránh việc ghi âm, ghi hình, livestream gây cản trở đến hoạt động phòng chống tội phạm.

Ngoài ra, người dân phải tuân thủ các quy định khác có liên quan khi ghi âm ghi hình CSGT như về địa điểm quay phim phải thực hiện theo Quyết định số 160/2004/QĐ-TTG ngày 6-4-2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định về khu vực, địa điểm cấm, gồm các công trình phòng thủ biên giới, phòng thủ vùng trời, phòng thủ vùng biển; các khu vực công nghiệp quốc phòng, Công an; các khu quân sự, khu Công an, doanh trại quân đội nhân dân, doanh trại công an nhân dân, sân bay quân sự, kho vũ khí của QĐND, CAND...

Giới hạn nào cho việc ghi âm, ghi hình CSGT làm nhiệm vụ?

Cũng theo Luật sư Nguyễn Thị Thu, mặc dù người dân có quyền ghi âm ghi hình CSGT công khai hoặc không công khai, song nếu việc làm này làm cản trở hoạt động hoạt động thực thi nhiệm vụ thì CSGT có quyền yêu cầu chấm dứt vi phạm, thậm chí cưỡng chế đưa về trụ sở UBND hoặc CAP gần nhất để giải quyết.

Người dân cũng phải chịu trách nhiệm về thông tin giám sát của mình đảm bảo trung thực, khách quan, chịu trách nhiệm về việc phát tán thông tin theo quy định của pháp luật bởi cán bộ khi thực thi nhiệm vụ, người dân có thể ghi hình nhưng danh dự nhân phẩm của họ vẫn được pháp luật bảo vệ.

Trong trường hợp người dân cố ý quay phim, chụp ảnh, ghi hình CSGT, cắt dán, chỉnh sửa, đưa ra các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc hoặc tuyên truyền, phát tán trên mạng xã hội nhằm vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thì sẽ bị xử lý theo quy định.

Tùy theo tính chất, mức độ, động cơ, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính về hành vi cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức theo Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 2-3 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ, tội vu khống, tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…