Ứng dụng gọi xe be liên kết với ví điện tử MoMo

Be phát triển tính năng lựa chọn nhiều điểm dừng hướng đến sự tiện lợi cho khách hàng

Công ty Cổ phần beGroup, đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe be nhanh chóng thiết lập trạng thái bình thường mới, đẩy mạnh tình hình kinh doanh và chống dịch hiệu quả. Ứng dụng gọi xe be đã tận dụng thời gian giãn cách xã hội để đẩy mạnh nghiên cứu – phát triển ứng dụng bằng nhiều tính năng và sản phẩm.

Trước ảnh hưởng phức tạp của dịch Covid – 19, ứng dụng gọi xe be đã tạm ngưng một số dịch vụ trong thời gian giãn cách xã hội. Tận dụng thời gian này, beGroup đã nghiên cứu, phát triển nhiều tính năng, sản phẩm mới: lựa chọn nhiều điểm dừng, thay đổi điểm đến, đặt xe hộ với mục tiêu nâng cao trải nghiệm người dùng.

Với các ứng dụng gọi xe khác trên thị trường phải mất từ 3 – 4 năm để ra mắt tính năng đa điểm dừng, thay đổi điểm đến. Nhưng be đã thể hiện sự nhạy bén của mình khi hoàn thiện các tính năng này chỉ sau hơn một năm “lăn bánh”.

Đồng thời, be đang có nhiều dự định phát triển, hướng đến sự tiện lợi, linh hoạt trong việc thanh toán bằng sự liên kết với ví điện tử MoMo và Gói Hội viên be. Việc hợp tác với Ví MoMo sẽ góp phần đa dạng hóa, thêm lựa chọn thanh toán cho người dùng bên cạnh liên kết với ví điện tử SmartPay. Điều này cũng thể hiện tốc độ của be khi nhanh chóng cập nhật xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt đang phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, be vẫn duy trì nhiều biện pháp để chống dịch hiệu quả như bắt buộc tài xế mang khẩu trang và khuyến khích tài xế trang bị nước rửa tay sát khuẩn cho hành khách. Trước và trong dịch Covid – 19, be đã áp dụng nhiều hình thức chế tài nghiêm khắc bằng chiến dịch beClean để bảo đảm an toàn cho tài xế lẫn hành khách.

Có thể nói, be đang là đơn vị sáng giá khi chỉ sau hơn một năm lăn bánh đã nhanh chóng hoàn thiện nhiều tính năng, dịch vụ của một ứng dụng gọi xe. Trong bối cảnh ngành gọi xe đang có nhiều thay đổi và cạnh tranh khốc liệt, be vẫn đang chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng chính sản phẩm, dịch vụ và kế hoạch mở rộng trong tương lai.