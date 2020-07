Từ ngày 5/8, Cảnh sát giao thông cấp huyện được ra đường Quốc lộ xử phạt vi phạm giao thông?

ANTD.VN - Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 65/2020/TT-BCA về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT. Theo đó, từ 5/8, Công an cấp huyện được bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm các tuyến quốc lộ không phải là trọng điểm…

Theo quy định hiện hành, CSGT cấp huyện không được tự tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trên đoạn Quốc lộ mà chỉ được phép tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trên đoạn Quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện khi phối hợp với Phòng CSGT theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh.

Còn theo Điều 6 Thông tư 65/2020/TT-BCA, các tuyến giao thông đường bộ mà lực lượng CSGT cấp huyện được kiểm soát, xử lý gồm:

Các tuyến Quốc lộ, đoạn Quốc lộ không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư 65; Các đoạn Quốc lộ thuộc các tuyến Quốc lộ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư 65 đi qua thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông;

Các tuyến đường tỉnh; đường huyện; đường xã; đường chuyên dùng; đường đô thị không thuộc trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 6 Thông tư 65; Phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

Như vậỵ, từ 5/8, CSGT cấp huyện có thể tự bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ không phải là tuyến Quốc lộ trọng điểm, Quốc lộ có tình hình TTATGT phức tạp (bao gồm cả các đoạn đường tránh quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thị trấn thuộc huyện).

Ngoài ra, lực lượng này còn được kiểm suát, xử lý vi phạm tại các đoạn Quốc lộ thuộc các tuyến Quốc lộ trọng điểm, Quốc lộ có tình hình TTATGT phức tạp đi qua thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng CSGT.

Cũng theo Thông tư này, Phòng CSGT đường bộ, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính của địa phương, gồm:

Các tuyến đường cao tốc chỉ nằm trong phạm vi địa giới hành chính của 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các tuyến quốc lộ trọng điểm, Quốc lộ có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp (bao gồm cả các đoạn đường tránh quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thị trấn thuộc huyện); các tuyến giao thông đường bộ có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Trường hợp các tuyến giao thông đường bộ được cải tạo, nâng cấp thành Quốc lộ, tuyến Quốc lộ được xây dựng mới hoặc do thay đổi địa giới hành chính địa phương, do yêu cầu của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải điều chỉnh phân công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát, thì Giám đốc Công an cấp tỉnh báo cáo về Cục CSGT để tổng hợp, báo cáo đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an quyết định...